Arrivano le nuove anticipazioni settimanali del trono classico di Uomini e Donne [VIDEO], ricche di sorprese e colpi di scena che solo lo show di Maria De Filippi sa regalare al suo pubblico. Ieri pomeriggio, infatti, è stata registrata una nuova puntata, in cui Luigi Mastroianni si è dovuto di nuovo scontrare con Irene Capuano e con il forte interesse che prova per la nuova corteggiatrice, Valentina Anna Galli.

Le esterne

Nel dettaglio, vi segnaliamo che nel corso dell'ultima registrazione di Uomini e Donne [VIDEO], avvenuta il 26 novembre, Maria De Filippi ha concesso ampio spazio alle vicende legate al trono di Luigi Mastroianni.

Nel corso di questa settimana, il tronista siciliano ha cercato di ricucire il suo rapporto con Giorgia Iarrera, ha provato a chiarire con Irene Capuano e ha intensificato la sua frequentazione con Valentina Anna Galli.

Nello spazio riservato a Luigi, infatti, Maria De filippi ha mostrato in ordine una clip in cui il tronista rincorreva Irene fino al parcheggio degli studi e cercava di convincerla a parlare con lui e poi le due esterne registrate con le altre due corteggiatrici. La prima con Giorgia si è svolta a casa di lei, dove Luigi ha conosciuto la madre, e poi in un posto con un panorama bellissimo dove la ragazza ha confidato a Luigi di essere sul punto di innamorarsi di lui. Se l'esterna con Giorgia è stata dolce e pacata, quella con Valentina è stata di tutt'altro genere a causa della forte attrazione che c'è fra lei e il tronista. L'esterna si è svolta a casa di lei a San Benedetto del Tronto, dove Luigi e Valentina non hanno fatto altro che stare incollati l'uno all'altro, arrivando anche a mordersi sulle guance più di una volta.

Le critiche

Subito dopo a visione delle tre esterne sopra citate, in studio, si è aperto un vero e proprio dibattito sui gusti e sul comportamento di Luigi nei confronti delle sue corteggiatrici. Gianni Sperti e Tina Cipollari, ad esempio, hanno chiesto al tronista come mai è così interessato a Giorgia dato che quest'ultima non sembra rispecchiare appieno il suo prototipo di donna. in particolar modo, gli opinionisti dello show non riescono a credere che a Luigi piaccia davvero Giorgia dato che l'anno scorso corteggiava Sara Affi Fella, un tipo di donna molto più appariscente della sua attuale corteggiatrice. A questi dubbi, il tronista non ha saputo ribattere con fermezza ma ha comunque assicurato a Giorgia e a tutti di avere un reale interesse per lei. A peggiorare la situazione di Luigi poi, ci ha pensato direttamente la De Filippi, quando ha chiesto al tronista quale corteggiatrice gli piacesse di più fisicamente e lui ha risposto che fra le tre era Valentina.