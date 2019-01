Annuncio

Oggi, giovedì 10 gennaio, ritorna su Canale 5 l'appuntamento con Uomini e donne di Maria De Filippi e in programma c'è un nuovo appuntamento con il trono classico. Dopo la sosta per il periodo natalizio, la trasmissione sentimentale è tornata in onda con le nuove puntate del trono over e quelle del trono classico. Oggi, così come svelato sulla pagina ufficiale Instagram della trasmissione Mediaset, verrà trasmesso il primo appuntamento di questo 2019 dedicato ai tronisti, il quale sarà caratterizzato dall'addio finale di Teresa [VIDEO] al corteggiatore Andrea Dal Corso.

Spoiler Uomini e donne oggi, la scelta di Teresa che spiazza Andrea Dal Corso

Nel dettaglio, infatti, vi informiamo che in queste ore sulla pagina ufficiale Instagram del programma è stato diffuso un video con le anticipazioni di questa nuova puntata, dove vediamo che in un primo momento ci sarà un durissimo attacco di Tina Cipollari nei confronti di Kevin, corteggiatore di Teresa.

L'opinionista di Uomini e donne muoverà le sue accuse nei confronti del ragazzo, ribadendo a gran voce che per lei è finto e quindi che starebbe recitando soltanto una parte in trasmissione.

Ma il vero colpo di scena di questa nuova puntata del trono classico riguarderà Andrea Dal Corso. Le anticipazioni sulla puntata di oggi, infatti, rivelano che in un primo momento vedremo che verranno mostrate le nuove immagini dell'esterna di Teresa con il ragazzo, dove lui proverà a baciarla, ma la tronista si tirerà indietro.

Andrea Dal Corso eliminato: va via in lacrime dallo studio di Uomini e donne

Successivamente, invece, in studio arriverà la batosta finale per il corteggiatore, dato che Maria De Filippi comunicherà in trasmissione di aver saputo dalla redazione che Teresa ha intenzione di eliminare definitivamente il suo corteggiatore. Un annuncio a dir poco spiazzante che lascerà tutti senza parole visto che, fino a poche settimane fa, Andrea sembrava essere il super favorito della tronista napoletana. [VIDEO]

Teresa sostiene che con Andrea farebbe fatica ad immaginare un futuro insieme, in quanto sostiene che il corteggiatore non si adeguerebbe facilmente al suo stile di vita, ai suoi amici e in generale al suo quotidiano.

Accuse che verranno rigettate al mittente dal corteggiatore, il quale non riuscirà a trattenere le lacrime nel momento in cui si renderà conto che Teresa ha scelto per davvero di eliminarlo da Uomini e donne.