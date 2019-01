Annuncio

Prosegue l'appuntamento con Uomini e donne, il dating show tornato in onda su Canale 5 con grandissimo successo dopo la lunga sosta natalizia. Le anticipazioni di queste ore rivelano che anche oggi, mercoledì 16 gennaio, verrà trasmesso un nuovo appuntamento con il programma dedicato al trono over, in attesa degli appuntamenti con il trono classico, che come da tradizione verranno spalmati in palinsesto tra giovedì e venerdì pomeriggio. Nella puntata odierna vedremo che la dama Angela andrà su tutte le furie dopo aver visto un video che la metterà in difficoltà. [VIDEO]

Spoiler Uomini e donne di oggi: Angela furiosa in studio

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla puntata di Uomini e donne di oggi 16 gennaio 2019, rivelano che nella scorsa puntata si è parlato a lungo di Angela e del fatto che la dama fosse alla ricerca di un uomo benestante che le permettesse di fare una vita agiata.

Parole che tuttavia la dama ha sempre rigettato al mittente, nonostante Tina e Gianni sono sicuri del fatto che le avesse pronunciate in trasmissione.

E così, in questa nuova puntata del trono over in onda oggi pomeriggio in tv, vedremo che Gianni e Tina hanno preparato proprio un filmato, nel quale la dama Angela confessa apertamente di essere alla ricerca di un uomo nobile.

In questo modo, quindi, Angela verrà smascherata e in studio scoppierà una discussione dai toni molto accesi, con i due opinionisti che continueranno a prenderla in giro.

A quel punto, quindi, la dama andrà via, furiosa, dallo studio e dal backstage di Uomini e donne minaccerà di non tornare più in trasmissione. Dopo un po' di tempo, la dama si calmerà e tornerà al centro dello studio per parlare della sua frequentazione con un nuovo cavaliere, che tuttavia non l'ha convinta più di tanto e per questo motivo decide di chiudere anche questa relazione.

Arriva l'addio finale tra Gemma e Rocco a Uomini e donne

Insomma una settimana che è stata decisamente ricca di colpi di scena [VIDEO] per tutti i protagonisti del trono over di Uomini e donne. Ieri pomeriggio, infatti, abbiamo visto che la dama Gemma Galgani ha scelto di chiudere definitivamente la sua storia d'amore con il cavaliere Rocco, lasciando tutti senza parole in studio.

Lo stesso Rocco, infatti, non ha gradito per niente la decisione della Galgani e si è lasciato andare ad una durissima sfuriata in studio, ammettendo di essere deluso e amareggiato dal suo comportamento e accusandola di aver recitato una parte.