Oggi 22 gennaio 2019 andrà in onda una nuova puntata di Uomini e donne dedicata al trono over a partire dalle 14,40 su Canale 5 e che come ci rivelano le anticipazioni sarà ricca di colpi di scena. Protagonista il cavaliere Armando Incarnato che confesserà la sua relazione clandestina con Noel [VIDEO], dopo che i due sono stati allontanti dal programma dopo le registrazioni di dicembre. Una rivelazione che lascerà a bocca aperta tutti e che porterà alla luce la tresca ordita da lui e Noel alle spalle di Maria De Filippi e della redazione di Uomini e donne.

Le anticipazioni fornite da 'Witty tv' ci mostrano anche una nuova discussione tra Tina e Angela Di Iorio, la dama perennemente accusata di essere in trasmissione alla ricerca di un 'uomo bancomat'.

Rivelazione clamorosa di Armando: la tresca tra lui e Noel oggi a Uomini e donne

Una puntata di Uomini e donne ricca di colpi di scena quella che andrà in onda oggi pomeriggio a partire dalle 14,40 su canale 5 e che vedrà al centro dello studio di Maria De Filippi il cavaliere Armando Incarnato, pronto a fare mea culpa rivelando la tresca tra lui e Noel. [VIDEO] Da quanto apprendiamo dalle anticipazioni sulle registrazioni del 4 gennaio scorso del trono over infatti, Armando e Noel non erano più stati invitati dalla redazione di U&D dopo le registrazioni di dicembre, in quanto il loro rapporto era parso piuttosto ambiguo e i due non avevano voluto dare ulteriori spiegazioni. Spiegazioni che alla fine Armando ha dato, scioccando tutto lo studio e confessando che lui e Noel si frequentavano di nascosto al di fuori del programma.

Una relazione tenuta segreta per volere della stessa Noel, che a detta del cavaliere napoletano, avrebbe anche una relazione con un altro uomo al di fuori degli studi televisivi.

Spoiler trono over del 22 gennaio: Armando chiede scusa, Angela ancora sotto accusa

Dalla clip pubblicata su 'WittyTv' vediamo uno sconcertato Gianni Sperti chiedere ad Armando se lui fosse l'amante di Noel, chiaro riferimento alla presunta relazione di Noel con un altro uomo. La confessione choc di Armando lascia basito il pubblico in studio al quale Incarnato chiede scusa per il suo comportamento, non prima di scusarsi anche con Maria De Filippi e tutta la redazione per aver violato lo spirito e le regole del programma. Sta di fatto che Armando si siederà nel parterre maschile anche se non è dato sapere se nelle prossime registrazioni sarà ancora presente o meno.

Altra situazione è quella che vedrà protagonista nella puntata odierna di Uomini e donne ancora una volta Angela Di Iorio che, come ben sappiamo, è nel mirino di Tina per il suo atteggiamento verso i corteggiatori. Nuove accuse per lei da parte dell'opinionista che continua a ripetere come la donna sia interessata più al lato economico dei suoi pretendenti piuttosto che alla ricerca dell'amore.

Non resta che sintonizzarsi su Canale 5 a partire dalle 14,40 per scoprire insieme cosa ci attende nella puntata di Uomini e donne di oggi 22 gennaio.