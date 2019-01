Annuncio

Arrivano delle nuove anticipazioni dal mondo di Uomini e donne, di cui ieri pomeriggio è stata registrata la nuova puntata del trono classico, che è stata a dir poco ricca di colpi di scena. Le anticipazioni ufficiali rivelano che grande attenzione è stata dedicata a Teresa Langella, la quale si è lasciata andare molto con il corteggiatore Andrew, scatenando l'ira dell'altro pretendente Antonio, che questa volta ha perso le staffe ed ha preferito andare via dalla trasmissione di Canale 5. [VIDEO]

Spoiler Uomini e donne, Antonio furioso con Teresa

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni che arrivano dall'ultima registrazione di Uomini e donne trono classico, che vedremo in onda prossimamente su Canale 5, rivelano che in un primo momento si è parlato di Teresa e Antonio, dal momento che quest'ultimo aveva avuto una reazione negativa dopo l'ultima puntata del programma.

Teresa, infatti, aveva dichiarato in studio di 'desiderare forte' Andrea Dal Corso e ovviamente queste parole non sono state per niente gradite da Antonio, il quale ha scelto di non presentarsi all'esterna che la tronista napoletana aveva organizzato per loro.

Teresa, infatti, è andata anche a casa del ragazzo per rivederlo e per cercare di riappacificarsi, ma lui ha preferito non presentarsi all'incontro.

La reazione della tronista non si è fatta attendere: le anticipazioni su Uomini e donne rivelano che Teresa non ha saputo trattenere le lacrime e ha ammesso di essere delusa, dato che lei prova per davvero un sentimento nei confronti del ragazzo. Antonio, però, nel momento in cui si è ripresentato in studio ha ribadito a Teresa che lei non se lo merita un uomo come lui e per questo motivo ha preferito declinare l'invito per l'esterna da fare insieme dopo le parole su Andrew.

Arriva l'atteso bacio tra Teresa e Andrew a U&D

Ma il vero colpo di scena è arrivato nel momento in cui Maria De Filippi [VIDEO] ha chiesto di far trasmettere il filmato della nuova esterna tra Andrea e Teresa.

Il corteggiatore ha parlato alla tronista del suo passato difficile e del periodo in cui ha sofferto moltissimo per la sua obesità. In seguito a questa confessione, Teresa si è sciolta e tra i due è arrivato un super-bacio appassionante, durato diversi minuti.

A quel punto Antonio non ha potuto più stare ulteriormente zitto e ha preferito andare via definitivamente da Uomini e donne, abbandonando così la trasmissione. Questa volta, però, Teresa non l'ha rincorso.