Annuncio

Annuncio

A Uomini e donne è tempo di scelte e nel corso delle prossime settimane arrivano le registrazioni ufficiali delle nuove puntate serali della trasmissione di Maria De Filippi. Una delle novità di questa edizione, infatti, riguarda proprio la messa in onda in prime time del dating show Mediaset, il quale quest'anno occuperà anche lo slot serale in occasione delle scelte finali dei tronisti in carica. E proprio in queste ore Raffaella Mennoia, tra le autrici storiche della trasmissione Mediaset, ha svelato che la prima a congedarsi dal pubblico [VIDEO] sarà Teresa Langella.

Teresa Langella pronta per la scelta finale a Uomini e donne

La Mennoia, infatti, sulla sua pagina ufficiale Instagram ha ammesso che è tutto pronto per il fatidico momento finale della scelta di Teresa Langella.

Leggi anche Anticipazioni Uomini e donne 22 gennaio: Armando confessa la relazione nascosta con Noel

La tronista partenopea di Uomini e donne si prepara così ad accogliere in villa i suoi due corteggiatori che sono arrivati al rush finale di questo percorso, il quale è stato particolarmente spinoso e ricco di colpi di scena.

Advertisement

Raffaella Mennoia non ha saputo indicare la data ufficiale [VIDEO] di messa in onda della prima puntata di Uomini e donne in prima serata, anche se stando alle anticipazioni riportate dal sito web Davide Maggio, il dating show debutterà di venerdì sera a partire dal mese di febbraio, molto probabilmente dalla settimana successiva al Festival di Sanremo, così da evitare lo scontro diretto con la kermesse musicale di Raiuno, considerato l'evento televisivo della stagione.

Spoiler Uomini e donne, Teresa bacia Antonio

Con le puntate serali di Uomini e donne cambierà anche il meccanismo della scelta finale, dato che i tronisti saranno chiamati a coronare il loro sogno d'amore all'interno di una villa, dove saranno presenti non soltanto i familiari del tronista di turno ma anche i familiari dei corteggiatori, curiosi di scoprire l'esito finale.

Advertisement

I migliori video del giorno

Per quanto riguarda il trono di Teresa Langella, le anticipazioni che arrivano dalle ultime puntate di Uomini e donne registrate in queste settimane rivelano che c'è stato un intenso bacio tra la tronista e il corteggiatore Antonio che ha fatto andare su tutte le furie Andrea Dal Corso. Quest'ultimo, infatti, non ha gradito per niente la scena del bacio, che arriva a poche settimane dalla fatidica registrazione della scelta finale. Ecco perché Andrea Dal Corso ha ammesso di non sapere se parteciperà oppure no alla puntata conclusiva del percorso di Teresa.