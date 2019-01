Annuncio

Annuncio

Il 26 gennaio è stata registrata una nuova puntata di Uomini e donne dedicata ai troni di Luigi Mastroianni, Ivan Gonzalez e Lorenzo Riccardi. Quest'ultimo è stato il vero protagonista della registrazione [VIDEO], avendo annunciato di sentirsi pronto per effettuare la sua scelta, prima di avere un battibecco con la corteggiatrice Claudia.

Le esterne con Giulia e Claudia

Lorenzo Riccardi ha rivelato che questa sarebbe stata la sua ultima registrazione in studio, sentendosi ormai pronto per scegliere la sua anima gemella [VIDEO] fra Giulia e Claudia dopo aver trascorso del tempo con loro nella villa messa a disposizione dalla redazione.

Leggi anche Trame Il Segreto: Julieta e Saul cacciati dalla Villa da Raimundo

Il giovane milanese ha voluto innanzitutto ringraziare Maria De Filippi e i suoi collaboratori per averlo trattato al meglio in questi mesi in cui ha partecipato al programma.

Advertisement

Subito dopo si è entrati nel vivo della puntata con le esterne che il 22enne ha realizzato in settimana con le sue corteggiatrici, Giulia Cavaglia e Claudia Dionigi.

Giulia ha organizzato per Lorenzo una bellissima sorpresa nello studio vuoto di Uomini e Donne con tanto di video, rvm e dedica speciale per il tronista. Quest'ultimo si è emozionato tantissimo di fronte all'iniziativa presa dalla ragazza, concludendo l'incontro con un bacio appassionato. Invece l'esterna con Claudia si è aperta in maniera ironica, con il 22enne milanese che ha voluto prendere in giro la Dionigi per lo scherzo da lei orchestrato nella registrazione precedente, quando aveva ballato con Ivan Gonzalez. Riccardi, infatti, l'ha portata in una sala da ballo dove, dopo averle chiesto di indossare un abito stravagante e una parrucca bionda a mo' di Raffaella Carrà, ha danzato con lei ironicamente, facendo una sorta di parodia di quanto fatto dalla ragazza con il tronista spagnolo per farlo ingelosire.

Advertisement

I migliori video del giorno

Anche in questo caso alla fine, oltre a tante risate, c'è stato un bel bacio. Al rientro in studio, in poco tempo gli umori dei presenti sono profondamente cambiati, soprattutto in seguito ad alcune affermazioni di Claudia che non sono piaciute particolarmente a Lorenzo.

Lorenzo si lamenta dell'atteggiamento di Claudia

Lorenzo Riccardi non ha gradito il comportamento tenuto da Claudia in queste ultime settimane. Il tronista milanese, infatti, ha rimproverato alla ragazza di averla vista un po' troppo arrendevole e apatica negli ultimi tempi. Di contro, la corteggiatrice ha risposto di sentirsi un po' stanca di continuare a combattere per lui, poiché in passato ha già fatto tanto ma, nonostante ciò, i suoi sforzi non sono mai stati apprezzati dal giovane.