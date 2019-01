Annuncio

Ci sono nuovi cambiamenti all'interno della soap opera di Rai Tre, 'Un posto al sole' in onda alle ore 20:45: un esempio si ritrova nella famiglia Poggi impegnata nei lavori di ristrutturazione [VIDEO]. Raffaele decide di ospitare il cognato Renato Poggi in casa sua dando inizio a una convivenza piena di difficoltà: il padre di Niko, infatti, ha dovuto dividere l'appartamento con il figlio e la compagna Susanna. Le anticipazioni degli appuntamenti che vanno da lunedì 21 a venerdì 25 gennaio svelano che Ferri dopo aver accusato un malore, è portato in sala operatoria, in cui lotta tra la vita e la morte.

A casa Giordano ci sono molti problemi: dopo la delusione amorosa di Patrizio tornato a Napoli pieno di buoni propositi, ha dovuto fare i conti con la decisione della figlia di Silvia di porre fine alla loro relazione.

Il figlio minore di Raffaele si è scagliato contro il fratello accusandolo di essere la causa della fine del rapporto con Rossella. Il cuoco sembra pronto a mandare in frantumi i suoi sogni perché rimane a pezzi dopo quanto successo con l'ex fidanzata al punto che Patrizio finisce per litigare con i genitori. Il ragazzo non ha intenzione di tornare ad Alba per proseguire lo stage con uno chef importante e vorrebbe rimanere a Palazzo Palladini ma incontra il parere opposto di Raffaele.

Lo scontro tra Michele e Scheggia

Inoltre Michele non si arrende dopo aver ricevuto dei messaggi offensivi, a seguito del video postato sui social, dagli studenti provenienti da una realtà difficile. La trasmissione radiofonica organizzata dal Saviani, però, prende una piega inaspettata al punto che il marito di Silvia capisce di non godere del sostegno di Scheggia verso il quale ha riposto fiducia.

Lo scontro con Scheggia rischia di mettere in pericolo la posizione lavorativa del padre di Rossella mentre Patrizio si rende conto di non poter rinunciare a un'occasione importante, come lo stage di Alba con un nome di rilievo della cucina.

Ornella dispiaciuta per il comportamento di Renato

Diego comincia a fare i conti con i sensi di colpa per la fine della relazione con Beatrice poiché crede di essere ancora innamorato dell'avvocata sebbene possa trattarsi di un modo per dimenticare Rossella. Ornella, invece, durante la convivenza con Renato e Nadia rimane dispiaciuta per il modo in cui il padre di Niko si comporta con la fidanzata. Infine Diego vuole ottenere la propria indipendenza lavorativa [VIDEO] al punto che decide di chiedere a Franco l'assunzione in garage.