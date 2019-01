Annuncio

Continuano a sorprendere i milioni di telespettatori italiani le vicende dei protagonisti della longeva soap opera di Rai Tre [VIDEO], ambientata a Palazzo Palladini, 'Un posto al sole'. Torna a essere al centro delle trame la situazione riguardante il personaggio di Adele che decide di restare in silenzio riguardo alle violenze subite dal marito non avendo l'intenzione di parlare a nessuno del difficile rapporto con il consorte. La donna subisce i continui cambi d'umore di Manlio che dimostra di non avere rispetto della moglie impedendole di avere un rapporto con i consuoceri.

Inoltre, l'uomo crea dei problemi alla madre di Susanna anche nella sua attività lavorativa poiché non è d'accordo sul fatto che la donna possa tornare a esercitare la professione.

Manlio è andato su tutte le furie nel momento in cui ha scoperto che la moglie ha seguito i lavori di ristrutturazione di casa Poggi, dove andranno a vivere Niko e Susanna. Le anticipazioni delle puntate che vanno da lunedì 21 a venerdì 25 gennaio, rivelano che Giulia mostra la preoccupazione per Adele che è sfuggente nei confronti delle persone.

Giulia cerca di far parlare la madre di Susanna ma non ottiene gli effetti sperati

La madre di Niko (Luca Turco) prova a spingere la consuocera a raccontarle come stanno davvero i fatti ma Adele non vuole parlare a Giulia del suo malessere a causa delle sue paure. L'ex moglie di Renato deve fare i conti con le sue perplessità, in quanto vorrebbe mettere al corrente della situazione il figlio ma non sa se sia giusto parlare con Niko.

Nel frattempo, Roberto vive un momento difficile per quanto riguarda le sue condizioni di salute e i medici non riescono a capire quanto possa essere grave la situazione. Il figlio Filippo è preoccupato per il padre e trascorre ore di ansia in compagnia dell'imprenditrice Marina Giordano che resta in ospedale per conoscere il quadro clinico dell'ex marito.

Michele parla in radio della tematica scolastica; Patrizio disperato

Intanto Michele decide di parlare in radio in merito alla drammatica esperienza scolastica vissuta con degli studenti che si sono divertiti a rendere noto sui social un video che sta creando dei problemi sulla carriera del giornalista. Infine, Patrizio vive un momento di tristezza dopo la fine della storia con Rossella: la figlia di Silvia, però, dopo aver parlato con Diego, spinge l'ex fidanzato a non rinunciare ai propri sogni. Il figlio di Raffaele riparte per Alba dopo aver avuto anche una discussione con i genitori [VIDEO].