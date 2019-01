Annuncio

Continuano a sorprendere i milioni di telespettatori italiani le vicende dei protagonisti della soap opera 'Un Posto Al Sole' [VIDEO], ambientata a Palazzo Palladini. Le anticipazioni delle puntate che vanno dal 28 gennaio all'1 febbraio rivelano che Valerio dovrà fare i conti con l'arrivo dell'ex moglie Simona con la quale si è visto poco negli ultimi tempi; la donna ha deciso di ricomparire dopo aver saputo quanto successo alla figlia Vera. La figlia di Marina si renderà conto del fatto che il padre di Vera è rimasto colpito dal ritorno dell'ex consorte e crede che possano esserci delle ripercussioni sulla relazione con l'attuale compagno.

Valerio, dal canto suo, si accorge della preoccupazione di Elena e decide di rasserenare la donna ma, nonostante ciò, la madre di Alice ha paura di vedere naufragare la loro storia d'amore.

La ragazza ha ereditato il patrimonio di famiglia in seguito alla morte della zia, ma si è scoperto che è stata lei a uccidere Veronica per poi essere condotta in carcere. Vera ha dovuto lottare nel corso dei mesi in cui è stata libera (poiché la polizia riteneva colpevole Alberto) con la pazzia poichè non ha più trovato pace dopo il crimine commesso.

Il ritorno dell'ex moglie di Valerio

Simona, dopo essere venuta al corrente della situazione, capisce che è arrivato il momento di stare vicino alla figlia per recuperare il tempo perso e avere un incontro con Vera in carcere. Valerio non rimane indifferente di fronte alla presenza dell'ex consorte e subisce il fascino di Simona, al punto da mettere in pericolo il rapporto di Viscardi con Elena Giordano. Giulia (Marina Tagliaferri) è convinta che la vita di Adele sia in pericolo a causa del rapporto difficile con Manlio, mentre Diego soffre per la mancanza di Beatrice.

Niko, invece, ha intenzione di mediare tra la madre e la fidanzata in modo da evitare nuovi contrasti come avvenuto in precedenza.

Le preoccupazioni di Franco Boschi

Nel frattempo Franco è entusiasta di tornare a lavorare in palestra, ma deve fare i conti con i pericoli derivanti dalla possibile concessione degli arresti domiciliari a Salvatore Prisco. Nelle puntate precedenti Roberto, dopo aver accusato un malore durante un sopralluogo ai cantieri, è stato condotto in ospedale creando l'apprensione del figlio Filippo. Intanto Michele inizia a litigare con il capo al punto che viene messo a rischio il suo lavoro, mentre Patrizio decide di partire per Alba dopo aver ricevuto dei consigli preziosi dall'ex fidanzata [VIDEO].