Nella puntata di Upas di ieri, Elena ha scoperto di aspettare un bambino. La donna si è infatti sentita male mentre era in riunione con la madre ed Alberto, per cui Marina, preoccupata, ha deciso di portarla in ospedale. Lì Ornella ed un'altra dottoressa le hanno dato la lieta novella. Valerio è giunto anch'egli in ospedale preoccupato per lei. Le anticipazioni della prossima settimana, ovvero quelle dal 4 all'8 febbraio, rivelano che Elena sarà ancora portagonista delle trame per la questione della gravidanza.

Rivedremo inoltre anche Anita che si riavvicinerà a Vittorio.

Elena abortirà?

Purtroppo con l'entrata in scena di Simona, che è l'ex di Valerio nonché madre di Vera, Elena avrà delle remore [VIDEO] a parlare al Viscardi del bambino.

Alla fine, però, si farà coraggio e gli racconterà tutto. L'uomo non sembrerà molto entusiasta di tale notizia e la povera Giordano ci resterà davvero male. Valerio sarà infatti impegnatissimo ad impedire che la sua ex moglie si rechi in carcere da Vera, turbando ancor più il suo precario equilibrio mentale. Il Viscardi sarà stressatissimo per tutta quanta la situazione venutasi a creare mentre Alberto, a sua insaputa, si preparerà ad un incontro importante. Si scoprirà poi che il Palladini fu parte importante del passato di Simona. La prossima settimana vedremo che Elena, dopo l'atteggiamento poco convinto di Valerio, sarà indecisa sul portare avanti la gravidanza. Marina le starà vicina e le offrirà tutto il suo sostegno.

Gli altri filoni di Un posto al sole

Come svelato all'inizio, al centro delle trame di Upas dal 4 alll'8 febbraio [VIDEO] ci sarà anche Anita.

Vittorio, infatti, si prenderà una rivincita su di lei coinvolgendo la povera Alex. Il ragazzo alla fine otterrà dalla rossa una reazione che non immaginava nemmeno. Tra di loro scoppierà nuovamente la passione ed Alex resterà sconcertata da tutto ciò. Anita, poi, percepirà che la ragazza è più coinvolta di quanto vorrebbe far credere, per cui le farà una domanda spiazzante. Cosa le chiederà mai: se è innamorata di Vittorio?

Intanto Beatrice e Diego cercheranno di mettere ordine nel loro rapporto. Faranno dei passi avanti ma le incomprensioni continueranno a minare la stabilità del loro rapporto. E ancora, Franco rimpiangerà sempre più la vecchia vita alla palestra mentre le condizioni di salute di Prisco peggioreranno, per cui l'uomo riuscirà ad ottenere gli arresti domiciliari. La cosa provocherà un grande turbamento per il Boschi. Infine Susanna andrà a vivere dai genitori, in attesa che la casa sia pronta, per cui in casa Picardi si respirerà un'aria più serena. Giulia, però, nonostante tutto continuerà ad avere seri dubbi su quanto detto da Adele. Infine, Filippo scoprirà che una catastrofe terribile sta per abbattersi su di lui e la sua dolce metà.