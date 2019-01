Advertisement

Nella puntata di ieri sera di Un posto al sole abbiamo visto che Marina e Roberto hanno discusso a lungo del futuro dei Cantieri. Ferri teme che la Landolfi possa scoprire dei passaggi di denaro dalle aziende Viscardi ai Cantieri, non proprio legali, mentre Alberto ha chiesto a Valerio di controllare con attenzione i registri della sua azienda per capire se Roberto abbia agito contro i suoi interessi.

Roberto riconfermato alle Imprese Viscardi

Nella puntata di ieri di Un posto al Sole [VIDEO] abbiamo visto che Roberto ha comunicato a Marina che a breve ci sarà una riunione del consiglio di amministrazione delle imprese Viscardi per decidere se riconfermare la sua carica di amministratore delegato.

Roberto è sicuro di tornare ad amministrare le imprese, mentre Marina teme che Valerio, pressato da Alberto, inizi a fargli la guerra. Le anticipazioni in merito della prossima settimana ci comunicano che Ferri sarà riconfermato direttore generale, ma dovrà sottostare ad una richiesta importantissima di Valerio.

Gli spoiler non comunicano con esattezza cosa l'uomo chiederà in cambio all'ex amante della figlia, ma le trame chiariscono ogni dubbio. Il Viscardi chiederà, in cambio del suo appoggio, di assumere Alberto Palladini ai Cantieri. Roberto si troverà costretto ad accettare e Marina, nonostante odi a morte l'uomo, non potrà fare niente per impedire che il Palladini lavori insieme a loro.

Valerio incontra Vera, Roberto ha un infarto

Valerio otterrà finalmente dalla Pm di poter far visita alla sua bambina in galera. In contemporanea Alberto firmerà il contratto [VIDEO] grazie al quale potrà tornare finalmente a lavorare presso l'azienda che nel passato era di proprietà della sua famiglia. Vedremo, poi, che Ferri continuerà a stare male per il destino di Vera e perché in fondo la ragazza gli mancherà davvero tanto.

Inoltre l'uomo sarà impegnato ad arginare i litigi sempre più frequenti tra Marina e il Palladini. Proprio durante uno di questi litigi, l'uomo per il forte stress avrà un infarto. Roberto perderà i sensi quando uscirà dai Cantieri e, contrariamente a quanto tutti si aspettano, sarà proprio Alberto a soccorrerlo. L'uomo chiamerà subito l'ambulanza. Roberto riuscirà salvarsi? I soccorsi arriveranno in tempo? Purtroppo le anticipazioni non ci comunicano quale sarà il destino del tycoon ma è chiaro che un personaggio di tale rilievo non uscirà così facilmente dalla soap.