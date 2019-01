Annuncio

Lunedì 14 gennaio comincia una nuova settimana con la longeva soap opera di Rai Tre [VIDEO], 'Un posto al sole' che vede dei colpi di scena nella vita dei personaggi principali. L'attenzione principale viene posta intorno al personaggio di Valerio chiamato a guidare le imprese Viscardi in qualità di erede unico dopo l'arresto della figlia macchiatasi dell'omicidio della zia Veronica. L'uomo, però, dimostra le proprie incertezze e le sue fragilità che lo possono portare a fare delle scelte sbagliate nel corso della gestione: Alberto cerca in ogni modo di influenzare l'amico d'infanzia con l'intento di escludere dalle aziende Marina e Roberto.

Il padre di Vera non ha esperienze importanti nel campo dell'imprenditoria poiché è sempre stato oscurato dal talento della sorella ma potrebbe prendersi una rivincita. Il rapporto con Elena rappresenta una delle maggiori soddisfazioni nella vita del Viscardi che pensa di aver trovato la donna ideale.

Le anticipazioni delle puntate che vanno fino a venerdì 18 gennaio svelano che Valerio decide di confermare Ferri in qualità di direttore generale delle imprese dopo alcuni tentennamenti.

Valerio offre un ruolo ad Alberto

Il Viscardi, infatti, ha messo alle strette Roberto costringendolo a cedere a una sua richiesta mentre Guido vuole riconquistare Mariella e corre dalla donna amata. L'Altieri, però, si è dimostrata ingelosita dopo aver visto il comandante in compagnia dell'ex moglie Assunta: nuovi equivoci creano altri ostacoli nella riconciliazione dei due innamorati. Valerio, dal canto suo si è sentito in colpa per il modo in cui ha trattato l'amico d'infanzia nel momento in cui si trovava in carcere e vuole rimediare a questo errore. Il padre di Vera decide di dare una possibilità ad Alberto dando all'avvocato un ruolo di rilievo all'interno delle imprese mentre Marina mostra la propria disperazione per la decisione del Viscardi.

Il Viscardi incontra la figlia

La madre di Elena sa di non poter cambiare le intenzioni del padre di Vera mentre Valerio è preso da una vicenda più importante in quanto gli viene concessa la possibilità di incontrare la figlia. Patrizio, dal canto suo ritorna nella città di Napoli con l'intento di fare una sorpresa alla sua fidanzata; nel frattempo Alberto si appresta a firmare il contratto che lo lega ai Cantieri. [VIDEO] Infine Rossella pone fine alla relazione con Patrizio che affronta una situazione difficile ma trova il sostegno di Diego.