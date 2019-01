Annuncio

Continuano a sorprendere i milioni di telespettatori italiani le vicende dei protagonisti della longeva soap opera di Rai Tre [VIDEO], in onda dal 1996, 'Un Posto Al Sole'. La concentrazione viene riservata alla gravidanza di Elena che non sa se sia il caso di annunciare la lieta notizia, visto l'arrivo dell'ex moglie del Viscardi. Gli spoiler degli appuntamenti che vanno da lunedì 4 a venerdì 8 febbraio svelano che Valerio si sente sotto pressione a causa della presenza di Simona e quest’aspetto finisce per incidere nella relazione con Elena proprio nel momento in cui avevano trovato la stabilità.

La figlia di Marina, dal canto suo si dimostra titubante perché vorrebbe comunicare la notizia al compagno, ma non riesce a capire quale possa essere il momento giusto per dare l'annuncio.

Valerio rimane sconvolto di fronte alla notizia della gravidanza di Elena che finisce per complicare ulteriormente i rapporti con la donna, mentre Diego ha un incontro con Beatrice. Il Giordano vuole ricostruire il rapporto con l'ex fidanzata sebbene ci siano molti ostacoli intorno alla loro relazione che danno seguito alle tensioni con l'avvocata.

Elena rimane offesa dalla reazione di Valerio

Nel frattempo Filippo (Michelangelo Tommaso) viene a conoscenza del fatto che ci sono problemi in vista per lui, lo stesso discorso vale per Serena, mentre Elena ha un momento di solitudine. La figlia di Marina non ha gradito la reazione del Viscardi impegnato a risolvere altre questioni, poiché l'uomo non vuole che l'ex moglie abbia la possibilità di incontrare Vera in prigione.

Rossella, dal canto suo si trova alle prese con il difficile esame da superare, sebbene sia convinta di poter superare questa prova. Diego passa invece sempre più tempo con Beatrice. La Lucenti spinge il fratello di Patrizio a mettere una svolta nella propria carriera lavorativa nonostante non sia un'impresa facile.

Franco turbato dagli arresti domiciliari di Prisco

Valerio, dal canto suo si appresta a tenere in piedi i pezzi della sua vita. Alberto approfitta del momento difficile dell'amico per avere un incontro con una persona misteriosa all'insaputa dell'uomo. Franco è contento di dividersi tra il garage e la palestra, [VIDEO]ma potrebbe tornare nello sconforto dopo essere venuto a conoscenza degli arresti domiciliari di Gaetano Prisco: quest'ultimo ha accusato un malore che gli ha dato la possibilità di tornare in semilibertà.