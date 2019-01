Annuncio

La soap opera spagnola “Una Vita” [VIDEO] scritta dall’autrice Aurora Guerra è sempre in grado di appassionare. Tra fine gennaio e inizio febbraio 2019 il pubblico italiano oltre a fare la conoscenza di un nuovo personaggio femminile parecchio diabolico, chiamato Olga Dicenta (Sara Sierra), assisterà a tanti colpi di scena. Le anticipazioni ci dicono che la primogenita di Ursula, cioè Blanca, dopo aver appreso di essere in stato interessante confiderà il suo grosso timore all’amica Leonor Hildago, perché le dirà che il figlio che aspetta potrebbe essere di uno dei fratelli Alday.

Rosina Rubio invece verrà a conoscenza di una notizia che la getterà nello sconforto totale, dato che proprio quando sarà sul punto di annunciare la sua gravidanza ai vicini, scoprirà che i suoi malesseri sono legati alla menopausa.

Una Vita: Simon consuma il matrimonio con la moglie, la vendetta di Elvira

Tra qualche settimana, precisamente nelle puntate che saranno trasmesse [VIDEO] sulla rete ammiraglia Mediaset gli ultimi giorni del mese in corso e ad inizio febbraio 2019, Ursula non riuscirà a stare tranquilla. In particolare la dark lady verrà minacciata tramite numerosi segnali intimidatori ispirati al racconto della strega Baba Yaga. Successivamente la responsabile della preoccupazione dell’ex educatrice della defunta Cayetana uscirà allo scoperto. La misteriosa donna è Olga Dicenta, gemella di Blanca, che non appena vedrà la madre da sola per strada la pugnalerà in pieno ventre. Per fortuna Ursula non passerà a miglior vita grazie all’intervento della primogenita, mentre Olga dopo aver incontrato la sorella farà perdere le sue tracce.

Blanca dopo aver fatto finalmente la conoscenza della familiare che credeva morta, chiederà delle spiegazioni alla madre che le preciserà di essersi sbarazzata della secondogenita in passato perché era indemoniata. Nel frattempo Simon dopo aver intrapreso una relazione clandestina con Elvira Valverde, si concederà alla moglie Adela a causa della madre che lo farà ragionare. La figlia del colonnello Arturo non reagirà affatto bene all’ennesimo abbandono da parte del Gayarre, infatti si presenterà dalla sarta Seler per fare una scenata di gelosia. Purtroppo Elvira non si rassegnerà, dato che dopo aver discusso con Susana deciderà di vendicarsi facendo dei dispetti alla rivale Adela.

Blanca si confida con Leonor, Rosina riceve una bruttissima notizia

In seguito Maria Luisa dopo essere venuta a conoscenza che suo fratello Antonito è innamorato della domestica Lolita, cercherà di convincerlo ad andare a lavorare all’estero. Il primogenito di Ramon proprio quando penserà di accettare la proposta della sorella, apprenderà di essere stato ingannato perché il padre gli dirà di non aver mai pensato di assumerlo.

A questo punto il figliastro di Trini ordinerà a Maria Luisa di non intromettersi più nella sua vita sentimentale. Nel bel mezzo di una festa allestita nell’abitazione di Ursula in onore del marito Jaime Alday ci sarà un avvenimento inaspettato, perché sparirà una prestigiosa tiara reale appartenente alla Marchesa di Urrutia. Sin da subito si sospetterà che la colpevole del furto potrebbe essere stata Olga, dato che se ne andrà via dal quartiere dopo aver trascorso qualche ora in compagnia di Diego. Quest’ultimo nel frattempo dimostrerà ancora di più di odiare la matrigna, chiedendole di svelare l’identità della secondogenita a tutti i presenti. Infine Blanca si sfogherà con Leonor dicendole di non sapere chi è il padre della creatura che aspetta, invece Rosina verrà a conoscenza di essere in menopausa da Susana.