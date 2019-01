Annuncio

Brutte notizie per i telespettatori di Una vita e Il Segreto che nelle ultime settimane avevano potuto seguire le loro telenovelas preferite anche in prima serata. L'appuntamento del martedì su Rete 4 era risultato molto gradito [VIDEO], come confermato anche dagli ascolti positivi per la rete del Biscione. Eppure, nonostante il riscontro del pubblico, Mediaset ha deciso di cancellare tale doppio episodio, dedicato prima alle vicende di Puente Viejo e successivamente ad Acacias 38.

Domani 29 gennaio, infatti, le due serie iberiche non andranno in onda e verranno sostituite dal film La preda perfetta - A walk among the tombstones. Al momento non è stato reso noto se tale interruzione sarà solo momentanea o se si tratterà di una scelta definitiva, relegando Una Vita e Il Segreto al solo palinsesto pomeridiano.

Risultano, invece, confermati gli episodi festivi anche per domenica 3 febbraio. Ma cosa vedremo nel corso delle prossime puntate? Di seguito le trame della settimana.

Il Segreto anticipazioni: Elsa scopre la verità

Le anticipazioni de Il Segreto della settimana dal 28 gennaio al 3 febbraio ripartono dalla scoperta di Isaac, che apprenderà della gravidanza di Antolina. Non potrà che essere sconvolto davanti ad una simile notizia e si confronterà con la ragazza, affermando di essere pronto a prendersi le sue responsabilità. Sarà la stessa Antolina a rincuorarlo in tal senso, annunciandogli di essere pronta a fuggire in Argentina [VIDEO] prima che la notizia diventi di dominio pubblico. Ma come spesso accade in questi casi, le bugie avranno le gambe corte dato che sarà lo stesso Isaac ad informare Elsa di essere il padre del bambino che Antolina porta in grembo.

Le ricerche di Raimundo non daranno i suoi frutti e l'ultimo luogo in cui Donna Francisca aveva soggiornato risulterà abbandonato da tempo. Cos'è accaduto alla matrona? Fernando Mesia prometterà a Julieta di aiutarla ad indagare su Saul, anche se in cambio le chiederà dei favori. Adela rifiuterà le guardie del corpo che le sono state messe a disposizione da Carmelo, dopo che tali uomini spareranno al solo scoppio di un petardo. Ma tale decisione si dimostrerà un grave errore.

Una Vita anticipazioni: il racconto di Ursula

Per quanto riguarda le trame di Una Vita, in onda dal 28 gennaio al 3 febbraio, Susana prenderà le misure a Rosina per dei vestiti e noterà che il suo punto vita non è aumentato. Per questo metterà in discussione il fatto che la donna sia incinta davvero. Ursula confesserà a Blanca di avere abbandonato Olga nel bosco quando era solo una bambina. Credeva, infatti, che la figlia fosse posseduta dal demonio ma Blanca non crederà a questa versione dei fatti, accusando la madre di avere compiuto un gesto inammissibile.

Poco dopo, però, accadrà qualcosa che la farà ricredere. Maria Luisa sarà molto arrabbiata all'idea che Lolita possa diventare sua cognata ma sarà compito di Antonito darle una lezione di umiltà, lasciandola a bocca aperta. Blanca, in preda alle nausee, confiderà a Leonor di temere di essere incinta ma di non sapere il nome del padre del bambino.