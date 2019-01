Annuncio

Nuovo appuntamento dedicato alle anticipazioni sulla telenovela spagnola Una Vita [VIDEO] ambientata ad Acacias 38. Nelle puntate che i telespettatori avranno modo di vedere sull’emittente televisiva La 1 TVE la settimana prossima Felipe Alvarez Hermoso, dopo essere ritornato a casa, si scaglierà contro Trini Crespo. In particolare l'avvocato la riterrà responsabile dell'interruzione di gravidanza di Celia. Ursula Dicenta finirà dietro le sbarre dopo alcune testimonianze dalle quali emergerà che la dark lady è la probabile assassina del frate Guillermo.

Una Vita: Felipe contro Trini, Ramon difende la moglie

Negli episodi che andranno in onda [VIDEO] in Spagna da lunedì 21 a venerdì 25 gennaio Lucia proporrà a Samuel di rimandare il loro matrimonio fino a quando Celia non si riprenderà.

L’Alday si mostrerà subito contrario e non si adeguerà alla volontà della promessa sposa. Intanto il commissario Méndez continuerà a fare delle indagini per scoprire chi è l’assassino di padre Guillermo. Inigo, quando sarà sul punto di annullare l’accordo con Tito, scoprirà che ha fatto dei combattimenti clandestini in un quartiere.Telmo accuserà Espineira di essere il responsabile della morte di Guillermo. Nel frattempo Felipe rimetterà piede in paese e apprenderà ciò che è successo durante la sua assenza. Espineira provocherà Telmo mandando una corona durante il funerale di Guillermo. Méndez interrogherà Telmo che gli dirà di sospettare che Ursula abbia ucciso il suo mentore. Agustina non riuscirà a stare tranquilla perché verrà a conoscenza della verità sul decesso del frate ma non vorrà rivelarla a nessuno.

Intanto Celia dirà a Méndez che Ursula ebbe una discussione con Fray Guillermo lo stesso giorno del suo omicidio. Dall'altra parte Felipe incolperà Trini per l’aborto della moglie e addirittura le impedirà di vedere la sua amica. Ramón prenderà le difese della consorte ma l'avvocato non cambierà idea. Padre Bartolomé, un amico del frate Guillermo, apparirà a gran sorpresa. Telmo prometterà di vendicare la scomparsa del suo tutore e confesserà al padre Bartolomé di amare Lucia. Successivamente quest’ultima andrà a trovare Telmo prima del suo matrimonio. In tale circostanza il parroco non dirà alla promessa sposa di Samuel di aver deciso di lasciare il sacerdozio. Il commissario Méndez farà delle nuove domande a Fabiana che confesserà di aver visto Ursula litigare con il defunto Guillermo.

La Dicenta viene arrestata, Lucia si rifiuta di sposare Samuel

A questo punto la casa parrocchiale verrà perquisita dalla polizia per trovare l’arma del delitto tra gli effetti personali della cameriera.

A La Deliciosa si avvicinerà un uomo con delle cattive intenzioni. Telmo deciderà di allontanarsi da Acacias 38 per qualche giorno per non pensare a Lucia, ma le guardie lo terranno sotto controllo. Celia e Trini si riconcilieranno grazie a Lucia. Telmo, dopo aver promesso ad Ursula di essere disposto a dimostrare la sua innocenza, vedrà Lucia con indosso l’abito da sposa. Agustina si sentirà in colpa per l’arresto della Dicenta. L’uomo misterioso che si è avvicinato alla cioccolateria di Inigo si rivelerà essere un promotore che proporrà a Tito di partecipare ad un combattimento che sta organizzando. Marcelina riuscirà finalmente a superare le sue paure dato che farà una dichiarazione d’amore a Jacinto. Celia darà i vestiti che aveva acquistato per la creatura che ha perso a Trini, ma nonostante ciò proverà invidia per la gravidanza dell’amica. Lucia si rifiuterà di sposare Samuel mentre a La Deliciosa verrà festeggiato il trionfo di Tito. L’Alday aggredirà pubblicamente Lucia sconvolgendo tutti gli ospiti. Trini si sentirà male al punto che il dottore le diagnosticherà un serio problema legato alla tensione. La moglie di Felipe offrirà il suo aiuto alla matrigna di Antonito e Maria Luisa promettendo che si prenderà cura di lei fino a quando non darà alla luce il figlio che aspetta. Intanto Jimeno Batan minaccerà Samuel chiedendogli di pagare il suo debito il prima possibile e di vendere la casa e i gioielli. L’Alday accetterà la richiesta del ricattatore, ma gli chiederà di aver bisogno di tempo.