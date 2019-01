Advertisement

Advertisement

Le avventure dello sceneggiato spagnolo “Una Vita” [VIDEO]continuano ad appassionare i telespettatori. Negli episodi che saranno trasmessi sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche mese, un personaggio maschile che si è trovato spesso in delle brutte situazioni, avrà dei nuovi problemi. Si tratta di Antonito Palacios (Alvaro Quintana), che purtroppo rovinerà per l’ennesima volta la reputazione della sua famiglia, finendo dietro le sbarre del carcere. In particolare il fratello di Maria Luisa avrà dei guai con la giustizia con l’accusa di aver incassato in modo illecito del denaro comunale.

Il figlio di Ramon cambia lavoro, lo strano atteggiamento di Belarmino

Il nuovo anno non sarà affatto piacevole per il primogenito di Ramon Palacios. Le anticipazioni delle prossime puntate [VIDEO]svelano che tutto inizierà quando Antonito dopo aver deciso di non lavorare più nella pasticceria del cognato Victor Ferrero, stringerà un accordo con un anziano chiamato Belarmino.

Advertisement

Il fratello di Maria Luisa avvierà un progetto con il comune della cittadina iberica per la realizzazione di alcuni monumenti dedicati ai soldati che hanno perso la vita in guerra. Sin da subito l’amato di Lolita accetterà di incontrare un dipendente comunale da solo con l’obiettivo di ricevere il primo guadagno. Purtroppo proprio quando tutto sembrerà procedere nel migliore dei modi, il cognato del proprietario de La Deliciosa inizierà a notare lo strano atteggiamento del suo socio.

Il fratello di Maria Luisa viene arrestato, la sparizione del socio di Antonito

Nello specifico Belarmino oltre ad inventarsi delle scuse per non prendere parte alle riunioni del progetto si rifiuterà di fare la conoscenza del padre di Antonito. Non è ancora finita, perché quest’ultimo su richiesta del collega conserverà nella sua abitazione la grossa cifra incassata dal consigliere.

Advertisement

In seguito il fratello di Maria Luisa si renderà conto di essere stato ingannato quando verrà a conoscenza di essere stato derubato, e soprattutto non riuscirà a contattare Belarmino. A questo punto Antonito acquisterà due biglietti per trasferirsi in Italia con Lolita, ma proprio quando darà delle spiegazioni alla sua amata riguardo a nuovi problemi verrà condotto in prigione dal commissario Mendez per aver truffato ai danni del municipio. Dopo l’arresto del figlio Ramon metterà al corrente Trini, Victor, e Maria Luisa, mentre per Antonito la situazione si complicherà ulteriormente a causa della scomparsa di Belarmino.