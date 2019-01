Annuncio

La serie televisiva di origini iberiche “Una Vita” [VIDEO]anche se ha debuttato su Canale 5 dal 22 giugno 2015, continua a sorprendere. Le anticipazioni delle puntate che molto probabilmente i telespettatori italiani vedranno a febbraio 2019, ci dicono che la gravidanza di Blanca Dicenta (Elena Gonzalez) sarà al centro delle trame. Tutto avrà inizio quando la malvagia Ursula (Montserrat Alcoverro) dopo aver appreso che sua figlia è in dolce attesa, si alleerà con la secondogenita decidendo il destino del nascituro.

Nello specifico l’ex istruttrice della defunta vedova De La Serna ordinerà ad Olga (Sara Sierra) di corteggiare Diego Alday (Ruben De Eguia), promettendole che sarà lei a fare da madre al nipote.

Il grosso timore di Blanca, Olga racconta la sua difficile infanzia alla sorella

Come abbiamo avuto modo di raccontarvi in precedenza, nei prossimi episodi italiani [VIDEO] Blanca Dicenta dopo aver avuto numerosi malesseri, farà una confessione inaspettata a Leonor Hildago. In particolare la figlia di Ursula rivelerà alla scrittrice di aver capito di essere in dolce attesa, ma soprattutto le farà presente di non sapere chi è il padre della creatura che porta in grembo tra Samuel e Diego. La sorella di Olga anche se avrà il grosso dubbio sulla sua gravidanza, deciderà di sposare lo stesso il primogenito di Jaime Alday e di crescere il figlio con lui. A questo punto Ursula inizierà ad interessarsi alla salute della primogenita, dato che in diverse occasioni sottolineerà di doverla proteggere dalla diabolica sorella Olga.

Nonostante ciò, Blanca non darà credito alle parole della madre, perché deciderà di non allontanarsi dalla sorella, soprattutto dopo essere venuta a conoscenza che è stata abbandonata nel bosco delle dame all'età di cinque anni. La situazione si complicherà ulteriormente quando Olga tornerà a parlare della sua difficile infanzia alla sorella.

Ursula inganna la secondogenita, Diego e Olga si scambiano un bacio

In particolare la secondogenita di Ursula rivelerà a Blanca di aver messo fine all'esistenza del patrigno Tomas per aver abusato di lei. Grazie alla sconvolgente confessione Olga riceverà il perdono da colei che l’ha messa al mondo. Purtroppo l’ex educatrice della defunta Cayetana dopo essersi riconciliata con la secondogenita preparerà un terribile piano. La Dicenta oltre a far credere ad Olga che Blanca non è felice della loro riappacificazione, le chiederà di sedurre Diego Alday per non farlo riavvicinare a sua sorella. Successivamente Ursula farà un passo indietro, perché preciserà alla secondogenita di non perdere la testa per il fratello di Samuel. Inoltre la Dicenta dirà ad Olga che il figlio che aspetta Blanca verrà cresciuto da lei. Purtroppo la secondogenita di Ursula inizierà a provare dei sentimenti per Diego, che nel frattempo farà di tutto per dimenticare la cognata. Per finire Olga non rispetterà il patto stretto con la madre, perché lei e il primogenito di Jaime si scambieranno un bacio sulle labbra.