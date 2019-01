Advertisement

La soap opera di origini iberiche “Una Vita” [VIDEO] ambientata ad Acacias 38 non smette di sorprendere. Negli episodi che andranno in onda su Canale 5 la settimana prossima, la moglie di Simon Gayarre, cioè Adela, stanca della situazione venutasi a creare tra lei e il consorte, si scaglierà contro la rivale Elvira Valverde. In particolare l’ex religiosa ordinerà alla sua ex compagna di convento di non avvicinarsi più al figlio illegittimo di Susana Seler. Liberto invece non sarà affatto felice quando verrà a conoscenza che la moglie Rosina è in stato interessante, perché dubiterà di non essere in grado di crescere la creatura.

Ursula su tutte le furie, Rosina annuncia la sua gravidanza al marito

Le anticipazioni delle puntate [VIDEO] che i telespettatori italiani vedranno da domenica 13 a venerdì 18 gennaio 2019 ci dicono che Simon farà di tutto per far allontanare la sua amata Elvira dal padre.

Intanto Susana dopo aver notato lo strano atteggiamento del figlio inizierà a temere che potrebbe lasciare la moglie Adela che la rassicurerà. Successivamente Ursula tenterà di far sentire in colpa la figlia Blanca per convincerla a non dare il consenso per l’operazione di Samuel. Per fortuna la giovane Dicenta non si farà condizionare dalla madre, dato che sarà sempre più convinta di voler salvare il fratello di Diego, e non solo infatti continuerà ad organizzare i preparativi per il loro matrimonio. Nel frattempo Elvira deciderà di non ritornare in convento per riconquistare il Gayarre, invece Adela inizierà a pensare che il marito potrebbe mollarla per la figlia del colonnello Arturo. Ursula andrà su tutte le furie dopo aver appreso che sua figlia convolerà lo stesso a nozze con Samuel.

Liberto non prenderà bene l’annuncio della gravidanza della moglie Rosina. Il cugino di Casilda chiamato Jacinto, metterà piede ad Acacias 38, invece Susana verrà assunta dal vescovato per realizzare un manto per la vergine dei miracoli. Antonito inizierà a lavorare come spazzino facendo provare vergogna alla sorella. La Dicenta perderà le staffe non appena sentirà dei bambini cantare una strana filastrocca.

La preoccupazione di Liberto, Adela minaccia Elvira

Simon sarà sempre più distaccato dalla moglie, mentre Liberto temerà di non poter essere un buon padre. Victor chiederà al cognato Antonito di lavorare nella sua pasticceria come cameriere, facendo innervosire la fidanzata Maria Luisa. Servante offrirà il suo aiuto a Jacinto per assumere un comportamento migliore nei confronti delle donne. Samuel ribadirà a Diego che da adesso in poi tra di loro ci saranno soltanto delle conversazioni di lavoro. In seguito Blanca e Samuel pronunceranno il fatidico “sì lo voglio”, invece Ursula metterà al corrente Diego dell’arrivo della marchesa di Urrutia.

Il Gayarre confesserà ad Elvira di amarla, ma nonostante ciò non avrà il coraggio di separarsi da Adela. La Dicenta riceverà un ulteriore minaccia, invece Leonor si accorgerà che Liberto e la madre stanno nascondendo qualcosa. Diego verrà a conoscenza della bravura di Blanca per il disegno, invece Rosina si sentirà poco seducente per il marito a causa della sua gravidanza. Susana apprenderà che il figlio e Adela non hanno ancora consumato il sacramento contratto. Per finire quest’ultima stanca di non ricevere attenzioni dal marito, affronterà Elvira dicendole di prendere le distanze da Simon.