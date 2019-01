Annuncio

È un periodo d'oro quello che sta attraversando la telenovela Una vita, amata più che mai dai telespettatori di Canale 5. Gli ascolti continuano a mantenersi più che buoni e ad attestarsi poco al di sotto dei tre milioni di appassionati (meglio de Il Segreto). Per questo Mediaset ha deciso di concedere ampio spazio alle vicende ambientate nel quartiere di Acacias 38: oltre alla programmazione proseguita per tutte le vacanze di Natale, è stata fissata una puntata in seconda serata su Rete 4 il martedì e un lunghissimo doppio episodio la domenica [VIDEO].

Tale decisione verrà confermata anche domani 13 gennaio con una puntata ricca di colpi di scena grazie alle conseguenze del ritorno di Elvira nella vita di Simon. Ma scopriamo di seguito i dettagli dell'appuntamento festivo con la telenovela spagnola.

Una Vita oggi non va in onda: gli orari di domani

La telenovela Una Vita non andrà in onda oggi 12 gennaio, come accaduto già nella programmazione precedente alle vacanze natalizie. Al suo posto ci sarà, invece, Amici di Maria De Filippi che proseguirà fino all'inizio di Verissimo. Le notizie per i telespettatori saranno più positive nella giornata di domenica 13 gennaio [VIDEO]. Verrà infatti riconfermata la decisione di trasmettere Beautiful, Una Vita e Il Segreto nello spazio lasciato libero da Domenica Live, che partirà soltanto alle ore 17:20 a causa dei tanti impegni di Barbara D'Urso. La soap americana comincerà alle ore 14:00 e proseguirà fino alle ore 14:25 quando lascerà spazio per un doppio episodio di Una Vita. Esso proseguirà fino alle ore 16:25 quando verrà sostituito dalla telenovela Il Segreto.

Secondo quanto riportano le anticipazioni di domani, si tratterà di un appuntamento avvincente caratterizzato ampiamente dal ritorno di Elvira. La giovane deciderà di restare ad Acacias 38 causando la grande paura di Simon, convinto che non debba vivere sotto lo stesso tetto di Arturo. E il fatto scatenerà l'inevitabile preoccupazione di Susana oltre che di Adela.

Una Vita anticipazioni: Elvira vuole riconquistare Simon

Secondo quanto riportano le anticipazioni di Una Vita riguardo la puntata del 13 gennaio, Susana avrà il timore che Simon possa lasciare Adela dopo il ritorno di Elvira ad Acacias 38. Ci penserà lo stesso Simon a tranquillizzarla, anche se il giovane continuerà a lottare per convincere la sua ex amante di abbandonare la casa del padre. Elvira però non vorrà saperne di lasciare il palazzo, convinta di poter riconquistare la persona che non ha mai smesso di amare. E il fatto non sfuggirà ad Adela, preoccupata che Simon possa lasciarla da un momento all'altro. Ursula reagirà con sgomento alla notizia delle nozze di Blanca e Samuel e continuerà a muovere i suoi intrighi per fare in modo che la ragazza non insista con Samuel per convincerlo ad operarsi.

Rosina informerà Liberto di essere rimasta incinta ma la reazione del marito sarà ben diversa da quando la donna si sarebbe aspettata. Un nuovo personaggio, Jacinto, arriverà nel quartiere: si tratterà di un cugino di Casilda, porterà delle novità con sé?