Annuncio

Annuncio

Le anticipazioni della soap Una vita riguardanti le puntate in onda da domenica 20 gennaio a venerdì 25 gennaio 2019, ci svelano che ad Acacias 38 ci saranno molte novità. Nel quartiere vedremo l'arrivo di un nuovo personaggio che porterà scompiglio nella vita della perfida Ursula. Stiamo parlando della sorella gemella di Blanca, Olga, che come vedremo, tenterà di uccidere proprio la madre. Svolta anche nel rapporto tra Simon e Adela che finalmente consumeranno il matrimonio [VIDEO], dopo che il Gayarre avrà interrotto la relazione extraconiugale con Elvira.

Questo e molto altro lo vedremo in onda la prossima settimana a partire dalle 14,10 su canale 5, ma vediamo nel dettaglio cosa ci riportano le trame dei nuovi episodi.

Una Vita, trame dal 20 al 25 gennaio: Olga accoltella all'addome Ursula

Come stiamo vedendo negli episodi in onda in questi giorni, Ursula pare terrorizzata da segnali che sembrano arrivare dal passato.

Advertisement

Scopriremo con le anticipazioni delle puntate in onda la prossima settimana, che le paure della dark lady si materializzeranno con la ricomparsa di Olga, la gemella di Blanca, abbandonata anni prima dalla madre. Ma procediamo con ordine per capire cosa accadrà prossimamente ad Una Vita. L'operazione a cui si è sottoposto Samuel è andata a buon fine e ben presto lo vedremo lasciare l'ospedale. Blanca racconterà al marito la storia della gemella perduta e nonostante il giovane Alday creda che sia tutta una finzione di Ursula, deciderà di aiutare la moglie nelle ricerche della gemella.

Ursula scoprirà che il suo scagnozzo ha incontrato Olga e come vedremo, poco dopo l'uomo verrà ritrovato morto, con il sospetto che anche Carmen non sia estranea alla vicenda. Sarà al termine di questi eventi che ad Acacias 38 farà la sua comparsa proprio Olga, la quale accoltellerà all'addome la madre Ursula, ferendola gravemente.

Advertisement

I migliori video del giorno

La gemella di Blanca non riuscirà ad ucciderla, in quanto la dark lady verrà soccorsa da Liberto e da Blanca [VIDEO], mentre Olga scomparirà nel nulla prima che la sorella la veda.

Anticipazioni Una Vita prossima settimana, Simon si concede ad Adela

Se le vicende di Ursula e delle figlie appassionano i telespettatori di Una Vita, non saranno da meno quelle riguardanti il triangolo Elvira, Simon e Adela e che vedranno una svolta nelle puntate trasmesse su canale 5 dal 20 al 25 gennaio. Vedremo infatti che Simon intraprenderà una relazione extra coniugale con Elvira, [VIDEO] incurante del fatto di essersi appena sposato con Adela. La ex suora dal canto suo, verrà a sapere ben presto dell'infedeltà del marito e stando alle anticipazioni, comincerà ad infliggersi delle ferite. Lo stato della nuora preoccuperà non poco donna Susanna, la quale deciderà di parlare con il figlio intimandogli di prendersi maggiormente cura della moglie. Anche Samuel rimprovererà Simon per la relazione clandestina con Elvira e sarà a questo punto che il maggiordomo prenderà una drastica decisione.

Le trame dei nuovi episodi ci svelano infatti che Simon pianterà in asso la Valverde e tornerà da Adela, facendo l'amore per la prima volta con la moglie.

Grandi novità ed episodi appassionanti attendono i telespettatori di Una Vita anche la prossima settimana. Non resta che attendere le prossime anticipazioni per scoprire ulteriori novità sulle vicende ambientate ad Acacias.