L’appassionante telenovela iberica “Una Vita” [VIDEO] cattura sempre di più l’attenzione del pubblico. Negli episodi italiani attuali, i cittadini di Acacias 38 hanno già fatto la conoscenza di Olga Dicenta. La nuova arrivata sin da subito ha tentato di portare al termine la sua vendetta, dato che ha accoltellato la madre Ursula per averla abbandonata all’età di cinque anni senza riuscire ad ucciderla. Gli spoiler annunciano che tra qualche settimana la sorella di Blanca dopo essersi riconciliata con la donna che l’ha messa al mondo, si avvicinerà a Diego Alday ma non si sua spontanea volontà.

In particolare la figlia minore dell’ex educatrice della defunta Cayetana accetterà di conquistare il fratello di Samuel su richiesta della madre.

Una Vita: Ursula rischia di morire, Olga ingannata dalla madre

Le anticipazioni delle prossime puntate italiane ci rivelano che Ursula dopo aver rischiato di perdere la vita per mano della secondogenita, metterà in atto una messinscena.

L’ex educatrice della defunta Cayetana farà credere ad Olga di aver messo una pietra sopra il passato. La Dicenta si riconcilierà con la figlia quando verrà a conoscenza da Blanca che ha subito degli abusi del defunto patrigno Tomas. Nonostante ciò, la moglie di Samuel non riuscirà a credere alla benevolenza della madre mettendo in guardia la sorella. Successivamente Ursula darà inizio al suo piano perché dirà ad Olga che avrebbe dovuto abbandonare nel bosco delle dame Blanca, precisandole che la sorella è gelosa del loro rapporto.

Samuel va su tutte le furie, la sorella di Blanca si avvicina a Diego

Dopo aver ascoltato le parole della madre Olga le sarà riconoscente addirittura decidendo di fare qualsiasi cosa per lei. La situazione si complicherà quando Diego Alday rimetterà piede ad Acacias 38 facendo andare su tutte le furie Samuel.

Quest’ultimo continuerà ad essere convinto che la moglie è ancora innamorata di suo fratello. Purtroppo il primogenito di Jaime sarà costretto a fare i conti con la matrigna che dopo aver trovato una lettera d’amore scritta da Blanca per lui grazie a Carmen, farà una richiesta inaspettata ad Olga. Nello specifico Ursula inviterà la secondogenita a corteggiare il fratello di Samuel per portare il cognome degli Alday, e soprattutto le farà presente che se eseguirà il suo ordine nessuno la farà allontanare da lei. Purtroppo la sorella di Blanca si adeguerà alla volontà della madre, dato che tenterà di sedurre Diego nel corso della notte. Nel frattempo la primogenita di Ursula continuerà ad essere in dolce attesa, mentre Samuel non sarà a conoscenza che la sua amata ha cercato di mettersi in contatto con il fratello tramite una missiva.