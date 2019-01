Annuncio

La telenovela Una vita continua ad appassionare ogni giorno circa tre milioni di italiani, incuriositi dalle complicate storie d'amore degli abitanti del quartiere di Acacias 38. Nei giorni scorsi la programmazione della telenovela spagnola ha subito una spiacevole variazione, vedendo sospeso l'appuntamento del martedì sera [VIDEO] su Rete 4 (per evitare lo scontro con La Dottoressa Giò, in onda su Canale 5). A partire dalla prossima settimana, ogni cosa tornerà alla normalità con la graditissima puntata nella seconda serata del martedì che si aggiungerà alla programmazione pomeridiana di Canale 5 (compresa la domenica pomeriggio).

I telespettatori saranno attesi da trame ricche di colpi di scena, con una scoperta inattesa che riguarderà Rosina, i nuovi intrighi di Ursula e molto altro ancora.

Una Vita anticipazioni: Rosina non è incinta

Secondo quanto rivelano le anticipazioni di Una Vita relative alle puntate dal 3 all'8 febbraio, Maria Luisa cercherà di convincere Lolita a lasciare Antonito ma le sue parole non avranno alcun esito.

Al contrario, la domestica si renderà protagonista di una dichiarazione pubblica all'amato, che spingerà il figlio di Ramon a fare un passo avanti inaspettato. Dopo avere rimproverato Maria Luisa per essersi intromessa in una faccenda che non la riguarda, Antonito chiederà a Lolita di sposarlo e lei accetterà felice, trovando l'approvazione di Ramon e di Trini (ma non, ovviamente, di Maria Luisa).

Rosina, che si era illusa di essere in attesa di un bambino, capirà di essersi sbagliata. Le motivazioni del suo ritardo sono dovute all'entrata in menopausa, motivo per cui la donna caccerà di casa tutti gli invitati arrivati per il party da lei organizzato. E anche Liberto subirà la stessa sorte, non comprendendo le ragioni dello strano comportamento della moglie. Ogni suo tentativo di tornare a casa resterà vano: Rosina gli annuncerà di non voler più sapere nulla di lui e di volere la separazione [VIDEO].

Trame Una Vita: i dubbi di Blanca

Le anticipazioni di Una Vita della prossima settimana proseguono con i timori di Blanca, che confiderà a Leonor la verità sul padre del bambino: lei stessa, infatti, non saprà l'identità del padre tra Diego o Samuel. Carmen scoprirà la verità sulla gravidanza e riferirà subito la notizia ad Ursula che, dimostrando la sua solita perfidia, convocherà una riunione in casa e darà la lieta notizia a Samuel e Diego. Il primo sarà al settimo cielo dopo tale confessione ma non si potrà dire la stessa cosa di Diego, consapevole di poter essere il padre del bambino in arrivo.

Elvira continuerà a tramare alle spalle di Adela, preparando la sua vendetta. Per questo le invierà una finta lettera da parte di Susana, facendole credere di avere ricevuto un incarico da parte del vescovo di Salamanca, nella speranza di allontanarla per qualche tempo dal quartiere. Ma il suo piano non andrà in porto a causa dell'intervento di Simon. Quest'ultimo deciderà di accompagnare Adela e Susana a Salamanca, fatto che impedirà ad Elvira di stare sola con lui.