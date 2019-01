Annuncio

Annuncio

La serie televisiva spagnola “Una Vita” [VIDEO]ambientata ad Acacias 38, continua a sorprendere grazie ad intrighi, passioni, e imperdibili colpi di scena. Le anticipazioni delle puntate che il pubblico italiano avrà modo di vedere entro la metà del prossimo mese, ci dicono che Rosina Rubio dopo aver capito di non essere incinta come pensava, prenderà una decisione sofferente. La madre di Leonor Hildago avrà intenzione di divorziare dal marito Liberto Seler. Il secondogenito del facoltoso gioielliere Jaime Alday, cioè Diego, invece non appena Blanca Dicenta gli assicurerà che il figlio che attende è di suo fratello Samuel, deciderà di partire da solo per un lungo viaggio.

Leggi anche Il Paradiso delle Signore spoiler 24 gennaio: Luciano ricatta Umberto

Una Vita: Rosina decisa a divorziare, Elvira inganna Susana e Adela

Negli episodi che andranno in onda [VIDEO] sulla rete ammiraglia Mediaset entro la metà di febbraio 2019, Blanca anche se non saprà chi è il padre del bambino che aspetta deciderà di crescerlo con Samuel, perché Diego è ancora immaturo.

Advertisement

La sorella di Olga inoltre deciderà di non annunciare ancora la sua gravidanza, su consiglio di Leonor. Purtroppo Ursula, dopo essere venuta a conoscenza tramite la domestica Carmen che la primogenita è in stato interessante, svelerà la lieta notizia ai fratelli Alday. Nel frattempo Rosina, dopo aver appreso di essere entrata in menopausa, deciderà di lasciare Liberto per consentirgli di rifarsi una nuova vita al fianco di una donna che possa dargli una famiglia. Il Seler, non appena verrà a sapere l’inaspettata intenzione della moglie riuscirà a riconquistarla, le prometterà di amarla per sempre precisando di poter essere felice soltanto con lei. Elvira per poter trascorrere del tempo con Simon, farà credere a Susana e Adela che un sacerdote è rimasto colpito dei lavori in vendita nella sartoria.

Advertisement

I migliori video del giorno

Il vero obiettivo della Valverde sarà quello di far allontanare la Seler e l’ex suora da Acacias 38, per poter incontrare il Gayarre.

Antonito chiede la mano di Lolita, Diego vuole lasciare Acacias 38

Purtroppo il piano della figlia di Arturo non andrà a buon fine, perché la sarta e la sua ex compagna di collegio faranno il viaggio in compagnia del fratellastro di Leandro. Successivamente Elvira provocherà Adela, chiedendole se è a conoscenza che suo marito è il figlio di Susana. Nel frattempo Antonito farà una proposta di matrimonio a Lolita, davanti ai suoi familiari e alla domestica Fabiana. Il primogenito di Ramon dopo aver confessato il suo amore alla domestica Casado, farà la conoscenza di un anziano cliente de La Deliciosa chiamato Belarmino, che gli proporrà di diventare suo socio per far costruire un monumento dedicato ai soldati deceduti nella guerra cubana. Blanca mentre si troverà alla pasticceria di Victor con la madre Ursula, farà una rivelazione sorprendente, dato che dirà ai compaesani che Olga è sua sorella.

A questo punto l’ex educatrice della defunta Cayetana accoglierà la diabolica secondogenita in casa. Diego non appena Blanca gli dirà che la creatura che porta in grembo non è suo figlio, deciderà di abbandonare il paese. Il fratello di Samuel prima di partire però vorrà sapere con certezza se la sorella di Olga non prova più nulla per lui.