Advertisement

Advertisement

Nelle puntate italiane attuali della famosa soap opera spagnola Una Vita [VIDEO] i telespettatori hanno assistito al clamoroso ritorno di Elvira Valverde. La figlia del perfido colonnello Arturo ha lasciato senza parole gli abitanti del quartiere perché era considerata una delle vittime del naufragio della nave Gran Victoria a causa della messinscena messa in atto dal padre. Anche per la giovane è stato spiazzante rimettere piede ad Acacias dato che è ricomparsa nella cittadina proprio durante le nozze di Simon e Adela.

Leggi anche Upas spoiler: Roberto Ferri viene colto da un infarto

Le anticipazioni ci dicono che tra qualche settimana ci sarà una svolta che vedrà protagonisti il Gayarre e la sua ex fidanzata. In particolare il figlio illegittimo di Susana Seler ed Elvira intraprenderanno una relazione clandestina.

Advertisement

Una Vita: il ritorno di Elvira, Simon tradisce Adela

Negli episodi che sono andati in onda su Canale 5 di recente c’è stato un avvenimento inaspettato che ha coinvolto Elvira Valverde. La fanciulla, dopo essere stata dichiarata morta dal falso superstite Nemesio su ordine del padre, è ritornata ad Acacias 38 viva e vegeta nel bel mezzo di un lieto evento, precisamente quando Simon e Adela hanno pronunciato il fatidico “sì lo voglio”. La figlia del colonnello Arturo non ha potuto interrompere la cerimonia perché il suo promesso sposo è diventato il marito dell’ex religiosa pur essendo a conoscenza che soffre di un disturbo della personalità. Gli spoiler annunciano [VIDEO] che presto inizieranno dei grossi problemi per Adela poiché suo marito si renderà conto di amare ancora la figlia del suo ex datore di lavoro.

Advertisement

Tutto avrà inizio quando Elvira dimostrerà tutto il suo amore a Simon dicendogli di essere disposta ad essere la sua amante pur di rimanere al suo fianco. Dopo un’iniziale titubanza il fratellastro di Leandro tradirà la moglie con la giovane Valverde, ma poi tornerà sulla retta via su consiglio della madre.

La morte di Adela, la fuga del Gayarre e della figlia di Arturo

Nello specifico Susana convincerà il figlio a rispettare la moglie e, dopo aver parlato con lei, prenderà le distanze da Elvira. Quest’ultima non reagirà affatto bene e si vendicherà facendo dei torti alla sua rivale perché per colpa sua si ferirà i piedi durante la processione dopodiché crederà di aver ricevuto un invito dal vescovo. Successivamente il Gayarre, per mettere un punto in modo definitivo alla sua storia con Elvira, farà l’amore con Adela per la prima volta. Il figlio illegittimo di Susana ed Elvira non riusciranno a stare lontani per molto e torneranno a vedersi di nascosto fino ad organizzare la loro fuga dal quartiere iberico. I due innamorati decideranno di andare a vivere a Genova, ma proprio quando saranno sul punto di partire verranno assaliti dagli uomini del colonnello Arturo. In tale circostanza ci sarà l’intervento provvidenziale di Adela che ci rimetterà la vita per salvare quella del marito. A seguito del decesso dell’ex religiosa Simon ed Elvira riusciranno finalmente a fuggire dalla Spagna.