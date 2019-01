Annuncio

Nelle puntate del popolare sceneggiato di origini iberiche “Una Vita” [VIDEO]che saranno trasmesse su Canale 5 la settimana prossima, la dark lady che ha preso il posto della defunta Cayetana si renderà protagonista dell’ennesima pazzia. Stiamo parlando ovviamente della malvagia Ursula Dicenta, che si sbarazzerà di un uomo chiamato Merino, colui che le rivelerà di aver visto la sua secondogenita Olga in carne ed ossa ad Acacias 38. L’ex educatrice commetterà il terribile delitto con la complicità della sua nuova domestica Carmen, per continuare a far credere a Blanca che la sorella abbia perso la vita a sedici anni.

Una Vita: le indagini di Blanca, Ursula uccide Merino

Gli spoiler degli episodi [VIDEO]che i telespettatori italiani avranno modo di vedere dal 20 al 25 gennaio 2019 annunciano che Blanca, dopo aver sospettato che sua sorella Olga potrebbe essere viva, farà delle indagini per scoprire la verità con l’aiuto di Samuel e Diego.

Intanto Ursula per non far emergere la verità sulla secondogenita, ovvero che non è morta come lei ha fatto credere a Blanca, si macchierà le mani di sangue. Nello specifico la dark lady metterà fine all’esistenza di Merino, dopo aver appreso che lo stesso ha incontrato Olga. L’ex educatrice della defunta Cayetana si sbarazzerà del corpo senza vita dell’uomo grazie alla sua domestica Carmen, successivamente Samuel, pur credendo che Ursula abbia soltanto una figlia, deciderà di aiutare Blanca a rintracciare la sorella perduta.

Il presentimento di Fabiana, Carmen si sente in colpa

Intanto Fabiana, dopo aver appreso che un misterioso personaggio sta perseguitando la Dicenta, si convincerà che a minacciare la moglie di Jaime Alday potrebbe essere sua figlia Cayetana. Blanca e Diego si metteranno in viaggio con l’intento di ritrovare Olga: purtroppo i due cognati rimarranno sconvolti, dato che si imbatteranno nel cadavere di Merino.

Carmen, dopo aver rimesso piede ad Acacias 38, verrà assalita dai sensi di colpa per aver eseguito la crudele richiesta di Ursula. Per finire quest’ultima si domanderà se la sua secondogenita sia approdata nel quartiere iberico per vendicarsi di lei: la dark lady non si sbaglierà, dato che Olga Dicenta, dopo essersi aggirata per le strade del paese con un mantello nero per agire in segreto, attenderà il momento adatto per uccidere la sua stessa madre per averla abbandonata all’età di cinque anni.