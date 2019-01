Annuncio

Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una vita, la soap opera scritta da Aurora Guerra [VIDEO], che narra le vicende dei protagonisti del vecchio quartiere di Acacias 38. Gli spoiler delle nuove puntate, in onda nelle prossime settimane, si soffermano su Ursula Dicenta, interpretata dall'attrice spagnola Montserrat Alcoverro. La nuova "darklady", infatti, avrà in mente un diabolico piano per il figlio che porta in grembo sua figlia Blanca, avvalendosi dell'aiuto di Olga.

Una Vita: Blanca aspetta un bambino

La gravidanza di Blanca (Elena Gonzalez) diventerà protagonista dei prossimi appuntamenti di Una Vita. La piccola Dicenta, infatti, scoprirà di essere in attesa di un bambino, tanto da rivelare a Leonor di non sapere chi sia il padre in quanto ha avuto rapporti intimi con entrambi i fratelli Alday.

Nonostante l'attrazione con Diego, la protagonista deciderà di crescere il nascituro accanto a Samuel.

La madre Ursula, nel frattempo, si dimostrerà di essere abbastanza protettiva nei confronti della figlia. Infatti, in molte circostanze cercherà di proteggerla dalla pazzia di Olga, se Blanca non scegliesse di starle accanto. Durante una chiacchierata, Blanca scoprirà che sua sorella era stata abbandonata all'età di cinque anni nel Bosco delle Dame. Infine le confiderà di aver ucciso Tomas, il patrigno, che l'aveva ripetutamente violentata dopo averla presa sotto la sua protezione.

Una Vita, anticipazioni: Ursula ha un piano per il figlio di Blanca

Le trame delle [VIDEO]puntate [VIDEO]di Una Vita, in onda nelle prossime settimane, svelano che Olga (Sara Sierra) e Blanca diventeranno sempre più complici.

Inoltre la gemella sfortunata riceverà le scuse da parte della madre Ursula per tutto il male ricevuto. Una volta ottenuto il perdono, la Dicenta darà vita ad un terribile piano. Infatti sosterrà che Blanca è invidiosa dell'armonia ritrovata tra lei e Olga. Per questo motivo chiederà alla giovane di entrare nelle grazie di Diego (Ruben De Eguia) per farle un torto. Inoltre l'avviserà di non innamorarsi di lui e preciserà di voler crescere il nascituro come se fosse suo.

Ma gli ammonimenti non impediranno ad Olga di provare un'attrazione per Diego, tanto da chiedere alla sorella alcuni consigli per conquistarlo. Infine la giovane trascorrerà tantissimo tempo insieme all'Alday, che cercherà di scordare Blanca tra le braccia della cognata. Come evolverà la storia? Le prossime anticipazioni lo sveleranno.