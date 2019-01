Advertisement

Uomini e donne è tornato ufficialmente in onda su Canale 5 e oggi 8 gennaio verrà trasmessa alle 14.45 una nuova puntata del trono over. La trasmissione di Maria De Filippi, come da tradizione, dedicherà tre appuntamenti alla settimana ai protagonisti del trono over, e dopo gli scontri e le novità di ieri riguardanti Gemma Galgani, oggi l'attenzione sarà incentrata soprattutto su Angela ma anche su Tina Cipollari, la quale ad un certo punto rimarrà senza parole. [VIDEO]

Spoiler Uomini e donne oggi 8 gennaio: Tina rivede il fratello

Le anticipazioni sulla puntata di Uomini e donne di oggi 8 gennaio, infatti, rivelano che quando si tornerà a parlare di Angela e delle sue vicende sentimentali, la padrona di casa le annuncerà che c'è un nuovo cavaliere che vuole conoscerla.

Trattasi di Giuliano, un uomo di 64 anni che sembrerebbe essere interessato alla dama.

Il nome e l'età non lasceranno indifferente Tina, dato che anche suo fratello si chiama Giuliano e ha 64 anni: sarà proprio lui che farà il suo ingresso in studio.

L'uomo, infatti, con l'aiuto della redazione ha architettato uno scherzo ai danni di sua sorella, facendole credere che avesse intenzione di conoscere Angela ma in realtà vuole soltanto rivedere Tina, forse per via dei numerosi impegni lavorativi, che impediscono loro di trascorrere del tempo insieme.

Successivamente non mancheranno nuove polemiche nei confronti di Angela, la quale verrà accusata da di essere alla ricerca di un uomo più giovane e soprattutto ricco.

Polemica a Uomini e donne: Tina umilia ancora Gemma

Intanto il ritorno in video di Uomini e donne, dopo la sosta natalizia ha fatto subito molto discutere. Nel corso della puntata di ieri del trono over, abbiamo visto che è stato trasmesso lo scherzo di Tina nei confronti di Gemma Galgani, la quale per l'ennesima volta è stata umiliata.

Tina, infatti, per ripicca le ha rovesciato una bottiglietta di acqua in testa [VIDEO], lasciando la dama senza parole e anche il pubblico da casa, che questa volta non ha apprezzato tantissimo il gesto dell'opinionista. In molti, infatti, si sono lamentati sui social e hanno puntato il dito contro la trasmissione di Maria De Filippi, ritenendo che questo tipo di televisione sarebbe diseducativo, in quanto incita al bullismo.

Non si esclude, quindi, che dopo tutte le polemiche che sono nate sui social in queste ore, possa esserci un dietro-front da parte di Tina e nel corso delle prossime puntate del trono over, potrebbe anche chiedere scusa alla sua nemica storica Gemma, che nel frattempo si prepara per le puntate serali di Uomini e donne, in onda da febbraio su Canale 5.