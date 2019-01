Annuncio

Non sappiamo ancora quale sarà la scelta di Lorenzo Riccardi a Uomini e donne ma alcuni post di Instagram delle corteggiatrici Giulia Cavaglià e Claudia Dionigi sembrano svelare stati d’animo molto differenti. In particolare, una di loro si è affidata ad una canzone di Mengoni per far capire come si sente. Intanto sono state ufficializzate le date della messa in onda delle puntate serali del trono classico con le scelte di Teresa Langella e Lorenzo Riccardi. Finora sono 3 le date confermate: mancherebbe la quarta, forse quella relativa all'indeciso Luigi Mastroianni.

Claudia si arrende o è solo una 'tattica'?

Dopo l’ultima registrazione del trono classico, in cui Lorenzo Riccardi ha finalmente deciso di fare la sua scelta, la corteggiatrice Claudia Dionigi è apparsa rassegnata sui social.

Lorenzo, infatti, aveva pianto vedendo la sorpresa di Giulia e la Dionigi aveva reagito con indifferenza facendo dubitare il tronista. Adesso, mentre la Cavaglià sembra aspettare la puntata con la scelta a caccia dell'abito adatto, la romana sembra più “indifferente” o meglio nostalgica e su Ig ha postato uno stralcio della canzone 'In un giorno qualunque' di Marco Mengoni, che sembra riferita proprio alla sua situazione con Lorenzo. Claudia, in sostanza, pensa che il tronista alla fine sceglierà Giulia Cavaglià e si sente già nostalgica ma potrebbe anche essere semplicemente una tattica a fini scaramantici; non bisogna dimenticare che durante una recente intervista la corteggiatrice Claudia Dionigi [VIDEO]aveva espresso le sue certezze in merito a Lorenzo, convinta che lui avesse delle preferenze per lei e non per la torinese.

Chi avrà ragione?

Svelate le date delle puntate serali

Intanto sono state finalmente svelate le tanto attese date delle puntate serali di Uomini e Donne [VIDEO] con le varie scelte. La prima sarà proprio Teresa Langella, la quale già un paio di settimane fa aveva detto di essere pronta a fare la sua scelta tra Andrea Dal Corso e Antonio Moriconi. La prima puntate de Uomini e Donne-Il Serale andrà in onda il 15 febbraio con la scelta di Teresa e la festa in villa con i parenti e i vari ospiti. In seguito sono già state annunciate altre 2 puntate, il 22 febbraio e il 1° marzo, date in cui sicuramente andranno in onda la scelta di Lorenzo e poi quella di Ivan Gonzalez, diviso tra Natalia Paragoni e Sonia. Per Luigi Mastroianni, invece, sembra ancora tutto in alto mare: il siciliano non sembra avere le idee chiare tra Irene Capuano, Giorgia Iarrera e l’ultima arrivata Valentina Galli.