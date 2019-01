Annuncio

Va in onda oggi 30 gennaio il terzo appuntamento settimanale dedicato al Trono Over di Uomini e donne. Dopo avere assistito all'ennesimo aspro scontro tra Noel Formica [VIDEO] e Armando Incarnato, che ha tenuto banco ieri, questo pomeriggio sarà la volta di altri personaggi del parterre maschile e femminile: si ripartirà, in particolare, dal confronto al centro dello studio tra Pamela, Stefano e Riccardo e dall'entrata in scena di Roberta, con la quale si è conclusa la puntata di ieri.

Ma il quartetto, sempre più protagonista di frequentazioni incrociate, cederà poi il passo ad una delle dame più criticate di questa edizione ovvero Angela Di Iorio. A differenza di quanto alcuni rumors avevano dichiarato negli ultimi giorni, la Di Iorio sarà presente in studio e verrà accolta con ironia da Gianni Sperti e Tina Cipollari.

Ma finalmente per lei potrebbe essere arrivato il momento di qualche buona notizia, grazie all'entrata in scena di un cavaliere che potrebbe corrispondere alle caratteristiche che lei va cercando.

Uomini e donne anticipazioni: continua lo scontro tra Stefano e Riccardo

La puntata di Uomini e donne di ieri 29 gennaio ha concesso ampio spazio agli intrecci tra Riccardo, Pamela, Roberta e Stefano. Quest'ultimo, al termine del precedente appuntamento, aveva espresso il suo dispiacere per quanto avvenuto con Pamela. La dama, infatti, dopo avere appreso che lui aveva visto Roberta, si era arrabbiata e aveva persino bloccato il suo numero. Il cavaliere ha precisato di essere molto provato per questo allontanamento, ancor di più quando ha scoperto che lei ha cominciato a vedere Roberto.

Pamela e Stefano hanno discusso a lungo anche se alla fine lui ha precisato di non volerla più vedere, aggiungendo anche alcuni particolari del loro rapporto. Il cavaliere ha quindi raccontato di avere visto Roberta e di essersi trovato molto bene in sua compagnia. Come riportano le anticipazioni di Uomini e donne diffuse da Witty Tv, sarà questo il punto di partenza della puntata odierna. Roberta Di Padua, infatti, entrerà in studio e dirà la sua in merito alla frequentazione con Stefano. Al centro siederanno lei e Pamela, davanti allo stesso Guarnieri, che inveirà contro il rivale accusandolo di essere "un ragazzino". Stefano non potrà restare in silenzio e sbotterà: "Ma senti da che pulpito", in attesa della replica delle due dame. Arriverà il quartetto ad un punto di svolta?

Puntata odierna Uomini e donne: il ritorno di Angela Di Iorio

Molti fan di Uomini e donne si erano chiesti se Angela Di Iorio sarebbe tornata nel programma [VIDEO] dopo quanto accaduto la scorsa settimana. E, nonostante i dubbi della vigilia, non solo la dama c'era ma ha appreso anche una buona notizia inerente la sua ricerca dell'anima gemella.

Dopo essere stata accolta con la solita ironia da Tina Cipollari e Gianni Sperti (quest'ultimo l'ha chiamata "presidente" alzandosi in piedi), la Di Iorio ha conosciuto un cavaliere giunto nel programma per corteggiarla. Lui si chiama Beniamino ed è un ex imprenditore di 72 anni che si è detto pronto a soddisfare tutti i suoi desideri. Nelle anticipazioni di Uomini e donne riportate da Witty Tv, la dama è apparsa visibilmente soddisfatta da questo nuovo ingresso che potrebbe finalmente sancire la svolta nel suo percorso all'interno del Trono Over.