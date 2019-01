Annuncio

Ieri, 12 gennaio, è stata registrata una delle puntate di Uomini e Donne [VIDEO] che più faranno discutere gli appassionati del famosissimo dating show, ideato e condotto dalla regina della televisione italiana, Maria De Filippi. Puntata che, secondo le anticipazioni rilasciate dal sito web ''Il Vicolo Delle News'', ha visto l'improvvisa e sorprendente scelta di Andrea Cerioli. Ma non sono mancate le polemiche perché, durante la scelta, l'opinionista Gianni ha rivolto pesanti accuse all'indirizzo di Andrea Cerioli e della sua decisione.

Durante la puntata hanno avuto spazio anche gli altri troni capitanati da Lorenzo, Teresa, Luigi ed Ivan.

Spoiler Uomini e Donne, Gianni attacca pesantemente Andrea: 'Scelta finta, eravate d'accordo, non vi credo'

Nel dettaglio, la diaspora tra Gianni, Andrea e Arianna inizia subito dopo l'entrata in studio delle corteggiatrici.

La quasi indifferenza mostrata da Arianna dopo l'annuncio dell'imminente scelta, ha destato parecchi sospetti e l'opinionista Gianni Sperti non le ha mandate a dire, com'è nel suo stile: ''Annuncia la scelta oggi e tu sei cosi tranquilla? Secondo me eravate d'accordo, io non vi credo''. A queste pesanti insinuazioni Arianna risponde ammettendo di aver capito di essere la scelta, perché il feeling tra di loro era troppo evidente. Le parole di Gianni non sono piaciute evidentemente ad Andrea che, durante il prosieguo della puntata si è detto dispiaciuto di quelle dichiarazioni. Dopo questa querelle arriva il momento della scelta. La prima ad entrare, come di consueto, è la ragazza che non è stata scelta, Federica. Il tronista rivive i bei momenti vissuti, la ringrazia per tutto e le comunica che non sarà lei la sua preferita.

Dalle parole della ragazza si evince che lei in cuor suo avesse capito fin da subito di non essere la scelta. Poco dopo arriva Arianna: Andrea le fa un discorso emozionante in cui mette a nudo i suoi sentimenti per lei, dicendole che gli piace e che il loro feeling era troppo evidente per poter prendere in giro tutti ed allungare il ''brodo'' per qualche altra settimana, in attesa delle scelte previste nella fascia serale di Uomini e Donne [VIDEO].

Teresa bacia Andrea Dal Corso: Antonio si infuria e scappa via dallo studio

Per quanto riguarda gli altri troni, Teresa ha baciato Andrea Dal Corso in modo passionale, scatenando l'ira di Antonio che ha abbandonato lo studio di Uomini e donne per protesta. Inoltre, Teresa ha eliminato il corteggiatore Kevin, restringendo la scelta tra Andrea Dal Corso, che è il favorito indiscusso, e Antonio.