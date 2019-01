Annuncio

La puntata di Uomini e donne di oggi 31 gennaio concederà ampio spazio alla scelta di Andrea Cerioli [VIDEO], che ha deciso di continuare il suo percorso lontano dal programma insieme ad Arianna Cirrincione. Il tronista ha anticipato i tempi inizialmente previsti per la fine della sua avventura televisiva. Al pari degli altri colleghi, infatti, anche lui avrebbe dovuto fare il suo annuncio durante lo speciale registrato in villa e in onda a partire da febbraio in prima serata su Canale 5.

Ma a conferma del suo essere un tronista atipico, come già accaduto nel corso della sua prima partecipazione al programma, Cerioli ha chiesto alla redazione di scegliere già nel corso della registrazione effettuata lo scorso 12 gennaio e che i telespettatori potranno vedere questo pomeriggio in televisione.

Ma per quale motivo ha anticipato così tanto i tempi? Gianni Sperti ha dato la sua versione dei fatti, mettendo in discussioni le sincere intenzioni di Andrea e Arianna.

Uomini e donne anticipazioni: i dubbi di Gianni Sperti

È tempo di scelta all'interno del Trono Classico, come rivelano le anticipazioni di Uomini e donne di oggi 31 gennaio. Nella puntata odierna Andrea Cerioli annuncerà, infatti, di avere deciso di frequentare Arianna Cirrincione, precisando di essere molto sicuro di questo sentimento, caratterizzato da grande chimica e complicità. Ma Gianni Sperti non crederà [VIDEO]a questa versione dei fatti. Fin dall'entrata in studio di Arianna, infatti, l'opinionista noterà un'eccessiva sicurezza in lui (a differenza di Federica) e si dirà certo che ci sia un motivo ben chiaro per questo comportamento: lei e Andrea erano già d'accordo.

La corteggiatrice negherà questa affermazione, precisando che tale sicurezza è dettata dagli sviluppi dell'ultima esterna che è andata benissimo. Ma successivamente Gianni riconfermerà tale convinzione anche a Cerioli, spiegando di non avere visto alcuna emozione tra lui e la sua corteggiatrice preferita. Neppure le spiegazioni del tronista, che si è detto dispiaciuto per questi dubbi, basteranno a convincere l'opinionista.

Gianni Sperti: 'Parlerò a tempo debito'

La registrazione effettuata lo scorso 12 gennaio e in onda oggi su Canale 5 confermerà i dubbi di Gianni Sperti sulla scelta - lampo di Andrea Cerioli. L'opinionista dubiterà delle vere intenzioni della coppia, precisando di non avere visto alcuna emozione nel loro percorso all'interno del programma. Le anticipazioni di Uomini e donne su Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione sono rimaste prive di sviluppi dopo l'annuncio avvenuto in studio. Come da contratto, infatti, la coppia non ha potuto pubblicare foto insieme nei social e non si è mai espressa riguardo l'evoluzione del loro rapporto.

Né tanto meno lo ha fatto Gianni Sperti, il quale si è limitato ad una dichiarazione al vetriolo su Instagram, pubblicata lo scorso 24 gennaio. In risposta ad una fan, che ha parlato dell'importanza dell'amore travolgente facendo un paragone con quanto accaduto al tronista, Gianni ha precisato: "Risponderò a tempo debito!" Anche in questo caso dovremo attendere la messa in onda di oggi 31 gennaio per conoscere le ulteriori critiche da parte del collega di Tina Cipollari oltre che i primi probabili scatti dell'ultima coppia nata a Uomini e donne.