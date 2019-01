Annuncio

Annuncio

Sta facendo discutere il trono di Luigi Mastroianni a Uomini e donne soprattutto perché è rimasto l’unico dei tre tronisti in lizza da fine agosto a essere ancora in alto mare e lontano da una scelta. Alcune talpe però l’avrebbero sorpreso in due diverse situazioni: la prima durante un’esterna al mare con la nuova corteggiatrice Valentina, e la seconda mentre era diretto a Catania a riprendere un’altra corteggiatrice scappata. Che intenzioni ha il siciliano e quanto ancora bisognerà attendere per una scelta? Queste sono le domande che si stanno ponendo molti fan del programma di Maria De Filippi.

Esterna romantica con Valentina

Dalle ultime registrazioni del trono classico di Uomini e Donne sono emerse molte novità. Una su tutte che Teresa Langella è pronta a fare la sua scelta tra Antonio Moriconi e Andrea Dal Corso, scelta che avverrà in villa dove la giovane napoletana passerà due giorni con i suoi corteggiatori.

Advertisement

Dopo la scelta di Andrea Cerioli [VIDEO], anche Lorenzo Riccardi sembra vicino al traguardo ed entro febbraio dovrà capire chi tra Giulia Cavaglià e Claudia Dionigi è la donna della sua vita. Luigi Mastroianni invece è ancora in alto mare: il giovane catanese sembra avere davvero le idee confuse, tanto che l’ultima corteggiatrice arrivata, Valentina Anna Galli, lo avrebbe letteralmente mandato in tilt. L’arrivo della giovane ha smosso le acque e durante l’ultima registrazione quella che sembrava la preferita di Luigi, Irene Capuano, ma anche Sonia e Giorgia Iarrera avrebbero deciso di lasciare lo studio. Mastroianni è stato avvistato in esterna, a San Benedetto del Tronto, proprio con Valentina Anna Galli, un’esterna che dai rumors emersi è sembrata molto romantica. Sicuramente in tv sarà trasmessa solo tra qualche settimana.

Advertisement

I migliori video del giorno

Che cosa ne penseranno le altre corteggiatrici?

Luigi corre a riprendere Giorgia

Il tronista siciliano intanto sembra davvero indeciso sul suo futuro visto che un’altra paparazzata lo avrebbe immortalato mentre era intento a prendere un aereo per Catania dove vive la corteggiatrice Giorgia Iarrera. Il giovane quindi avrebbe deciso di andare a riprendere la ragazza che aveva deciso di autoeliminarsi durante l’ultima registrazione. Sembra che la stessa sorta sia toccata anche a Irene Capuano: anche la 20enne romana si era autoeliminata, ma sembra che Luigi sia andato a “riprenderla”. Non si sa ancora che fine abbia fatto Sonia, ma ad oggi il cuore del catanese sembra davvero lontano da una scelta a Uomini e Donne [VIDEO].