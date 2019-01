Annuncio

Prosegue l'appuntamento con Uomini e donne e oggi 11 gennaio alle 14.45 andrà in onda la seconda e ultima parte di questa settimana dedicata al trono classico. Dalle prime anticipazioni diffuse sulla pagina ufficiale Instagram della trasmissione, si evince che il protagonista indiscusso sarà Andrea Cerioli, il quale avrà dei momenti di scontro in studio con le sue corteggiatrici che sono giunte al momento finale di questo percorso. [VIDEO]

Spoiler Uomini e donne di oggi: i dubbi di Andrea

Le anticipazioni sulla puntata di Uomini e donne di oggi 11 gennaio, infatti, rivelano che tra Andrea e Federica ci sarà una discussione dai toni molto accesi durante la loro esterna.

I due giungeranno ai ferri corti, al punto che Andrea risponderà a tono alla ragazza, che ovviamente non la prenderà bene e la discussione tra i due proseguirà anche in studio.

A quel punto Andrea deciderà di proseguire con l'eliminazione definitiva di Federica, lasciandola sorpresa.

Occhi puntati anche su Arianna, la quale dopo essere stata offesa da Andrea nel corso della puntata precedente, con una battuta che l'ha ferita, ha preferito non presentarsi in esterna. Le anticipazioni su Uomini e donne di oggi 11 gennaio rivelano che anche in questo caso, Andrea perderà le staffe e si scaglierà duramente contro la ragazza, ma questa volta interverrà Maria De Filippi. La conduttrice, infatti, riporterà la calma e soprattutto farà ragionare Andrea portandolo ad evitare scelte affrettate e sbagliate.

Teresa Langella 'fa fuori' Andrea Dal Corso

L'appuntamento di questa settimana di Uomini e donne trono classico ha riservato un bel po' di colpi di scena, tra cui quello riguardante la scelta clamorosa di Teresa Langella [VIDEO] che, contrariamente a tutte le aspettative, ha deciso di eliminare dalla trasmissione il corteggiatore Andrea Dal Corso.

La tronista napoletana ha preferito dirgli addio, ritenendo che insieme non potrebbero andare d'accordo una volta che si sarebbero spenti i riflettori della trasmissione di Canale 5.

La reazione di Andrea non si è fatta attendere e il ragazzo ha incassato il colpo andando via molto triste. Ma possiamo anticiparvi che Andrea non ha alcuna intenzione di arrendersi e infatti tornerà nel corso della prossima registrazione del trono classico e proverà ancora una volta a conquistare il cuore della bella tronista, che a quel punto non potrà fare altro che tenerlo.