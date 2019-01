Annuncio

Grande attesa per la nuova registrazione di Uomini e donne trono classico in programma oggi 12 gennaio. A darne l'annuncio in queste ore è stata l'autrice Raffaella Mennoia, la quale dalla sua pagina ufficiale Instagram ha postato un messaggio in cui lasciava intendere che questo pomeriggio, nello studio del dating show sentimentale di Maria De Filippi, potrebbero esserci dei colpi di scena, alludendo ad una possibile scelta che verrà effettuata da uno dei tronisti in carica. [VIDEO]

Spoiler Uomini e donne, oggi la prima scelta finale?

Nel dettaglio, infatti, Raffaella Mennoia, storica autrice di Uomini e donne trono classico, ha postato un messaggio su Instagram in cui diceva che andava a letto presto per caricarsi al meglio per la nuova registrazione del programma.

'Domani registriamo e non sarà uno scherzo o un'esercitazione ciò che vedremo', ha scritto la Mennoia sul suo account ufficiale Instagram.

Parole che ovviamente non sono passate affatto inosservate e che hanno subito fatto pensare che questo pomeriggio a Uomini e donne potrebbe avvenire la prima scelta ufficiale di uno dei tronisti.

Hanno colpito, infatti soprattutto le parole in cui la Mennoia diceva che quello che succederà domani non sarà uno scherzo, con un riferimento (neanche troppo velato) a quello che è successo nel corso dell'ultima registrazione del programma con Lorenzo Riccardi.

Il tronista, infatti, ha spiazzato tutti rivelando di voler fare la scelta finale e quindi di congedarsi dal programma con una delle ragazze che sono giunte al rush finale. Peccato, però, che tutto questo era un bluff, dato che Lorenzo ha fatto credere ad entrambe le sue corteggiatrici di volerle al suo fianco, ma in realtà voleva metterle soltanto alla prova e vedere le loro reazioni (entrambe, alla fine, gli hanno detto sì ma si sono adirate quando hanno scoperto che si trattava di uno scherzo).

La registrazione di U&D di oggi: Lorenzo pronto per la scelta?

E adesso cosa succederà? Il pubblico di Uomini e donne [VIDEO] attende con trepidazione di scoprire e vedere quello che succederà oggi pomeriggio in trasmissione e soprattutto se potrebbe essere ancora una volta Lorenzo Riccardi a congedarsi dalla trasmissione, questa volta però con una scelta vera.

Occhi puntati anche su Teresa Langella, la quale nelle ultime registrazioni si è lasciata andare con Andrea Dal Corso, arrivando a dire che lo desidera: parole che hanno spiazzato l'altro pretendente Antonio.