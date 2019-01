Advertisement

La puntata di Uomini e donne [VIDEO] di ieri 8 gennaio ha lasciato i telespettatori perplessi soprattutto per quanto riguarda il rapporto tra Armando Incarnato e Noel Formica. La coppia ha lasciato intendere di vedersi soltanto a Roma in occasione delle registrazioni, ma tali parole non hanno cancellato i dubbi sulla loro relazione, soprattutto perché in passato lei lo aveva definito "stalker" dato che pare la chiamava continuamente al telefono. La loro discussione è stata caratterizzata da numerose contraddizioni dalle quali non si è capito molto, come hanno fatto notare anche Tina Cipollari e Gianni Sperti.

Maria De Filippi ha invece voluto precisare che starebbero arrivando delle segnalazioni su Armando che sembrerebbe avere un'altra donna. Alla fine, la tipologia del loro rapporto non è stata chiarita ma le anticipazioni relative alla prossima registrazione del Trono Over rivelano particolari interessanti, rilasciati dal 'Vicolo delle news'.

Uomini e donne anticipazioni: Armando e Noel si incontrano segretamente

Il rapporto tra Armando Incarnato e Noel Formica è ben diverso da quanto la coppia ha voluto far credere nella puntata di Uomini e donne andata in onda l'8 gennaio. Le anticipazioni di Uomini e donne relative alla registrazione del 4 gennaio [VIDEO] confermano infatti la decisione del cavaliere di parlare con sincerità, evitando così di porre fine alla sua partecipazione al programma. La redazione, infatti, aveva deciso di allontanarlo dal format dato che la precedente discussione con Noel era apparsa piena di controsensi e dava l'impressione di non essere affatto sincera. Per evitare questo provvedimento, Armando ha telefonato alla redazione dichiarando di voler continuare a registrare ma di voler spiegare una volta per tutte come stanno le cose tra lui e Noel.

È così che nell'ultima registrazione si è visto un video nel quale Armando ha chiarito che lui e la dama si vedevano molto di più di quanto hanno sempre voluto far credere. I loro incontri non avvenivano soltanto a Roma in occasione delle registrazioni, ma anche a Napoli e a Pescara, luoghi di residenza della coppia. Qui cercavano di non farsi notare, mantenendo segretissimi i loro incontri per una motivazione ben precisa.

Armando resta a Uomini e donne

Il racconto di Armando Incarnato prosegue con la spiegazione delle ragioni che lo hanno spinto a mantenere segreta la sua relazione con Noel. Secondo quanto rivelano le anticipazioni di Uomini e donne del Vicolo delle News, era la dama a non volere che in studio si parlasse degli sviluppi di questa storia, perché lei frequentava e forse continua a frequentare anche un altro uomo. Per questo stava molto attenta ad evitare che Armando venisse scoperto in casa sua, tanto da farlo uscire di nascosto dal suo giardino durante i loro incontri.

Dopo il video, Incarnato è entrato in studio e ha confermato la sua versione dei fatti, aggiungendo che un simile errore non si ripeterà. Si è quindi seduto nel parterre maschile per continuare la sua esperienza nel dating show di Maria De Filippi.