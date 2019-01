Annuncio

Il Trono Over di Uomini e donne torna oggi 16 gennaio su Canale 5 a partire dalle ore 14:45. Dopo l'annuncio di Ursula Bennardo e Sossio Aruta [VIDEO], che hanno deciso di lasciare insieme il programma, l'ultimo appuntamento settimanale dedicato a dame e cavaliere darà spazio a Angela Di Iorio e a nuove accuse a lei rivolte da Tina Cipollari e GIanni Sperti. Avevamo lasciato la dama la scorsa settimana alle prese con la delusione per lo scherzo organizzato con la complicità del fratello di Tina.

Angela aveva creduto che lui volesse conoscerla ma alla fine ha appreso che si trattava soltanto di un siparietto organizzato dagli opinionisti, motivo per cui è tornata nel parterre femminile, visibilmente delusa.

Aveva quindi minacciato di porre fine alla sua avventura nel dating show anche se fin dall'inizio in pochi avevano creduto a tale possibilità. Ed infatti, questo pomeriggio, la Di Iorio sarà saldamente seduta nel suo posto ma dovrà fare i conti con un nuovo attaccato che la porterà a rinnovare il pensiero di andarsene.

Uomini e donne anticipazioni: il video per Angela

Secondo quanto riportano le anticipazioni di Uomini e donne diffuse dal Vicolo delle News, Angela verrà chiamata al centro dello studio per parlare della sua ricerca di una persona benestante. Nella precedente registrazione la dama aveva dichiarato di non avere mai rivelato di volere un uomo ricco al suo fianco e le sue parole avevano scatenato l'ilarità e le critiche da parte di Tina Cipollari e Gianni Sperti.

Per questo motivo i due opinionisti saranno oggi i promotori di un video che andrà in onda davanti al pubblico e a Maria De Filippi. In esso verranno mostrati alcuni dei momenti in cui Angela ha confessato i propri desideri per il futuro: avere al suo fianco una persona che sappia soddisfare anche qualche suo capriccio, con cene in ristoranti eleganti o da viaggi. Davanti a tali immagini, scoppierà una discussione estremamente accesa ma che metterà in difficoltà la dama. Tina e Gianni, infatti, continueranno ad usare un tono ironico nei suoi confronti, motivo per cui lei non riuscirà a trattenere la rabbia e deciderà di uscire dallo studio, minacciando di abbandonare per sempre il programma [VIDEO].

Uomini e donne oggi: Angela chiude con un cavaliere

Secondo quanto riportano le anticipazioni di Uomini e donne del Vicolo delle news in merito alla registrazione del 4 gennaio, in onda questo pomeriggio, Angela Di Iorio resterà per qualche minuto lontana dallo studio e poi rientrerà, dopo essersi calmata.

Sarà allora che si parlerà dell'incontro con un cavaliere, avvenuto qualche giorno prima. Sebbene non ci siano stati particolari problemi, la dama deciderà di chiudere con lui. Il motivo verrà presto svelato: non solo è separato, ma ha anche dieci anni in più, mentre lei è alla ricerca di un coetaneo. Le sue dichiarazioni porteranno a nuove prese in giro da parte di Tina Cipollari e Gianni Sperti, che comunque non faranno cambiare idea alla Di Iorio sulla frequentazione con il cavaliere.