La registrazione del 12 gennaio dedicata al Trono Classico di Uomini e donne verrà ricordata per la scelta di Andrea Cerioli [VIDEO] che, anticipando i tempi di qualche settimana, ha deciso di continuare a frequentare Arianna Cirrincione. Ma le novità non sono mancate anche per gli altri protagonisti del programma, apparsi ancora molto confusi nonostante il loro percorso televisivo sia iniziato già da diversi mesi. È questo il caso di Lorenzo Riccardi che ormai ha ridotto il campo alle sole corteggiatrici Claudia Dionigi e Giulia Cavaglià, ma anche nell'ultimo appuntamento in studio ha dichiarato di essere ancora molto confuso.

Ciò nonostante, i gesti del tronista hanno dimostrato che una preferita potrebbe esserci nonostante i sospetti che hanno riguardato il suo percorso televisivo fin dall'inizio.

Uomini e donne anticipazioni: Lorenzo raggiunge Claudia e la bacia

Le anticipazioni di Uomini e donne diffuse dal Vicolo delle News segnalano che nell'ultima registrazione Lorenzo ha deciso di raggiungere Claudia nel vivaio di famiglia. Il suo desiderio era chiarire quanto accaduto nella precedente puntata, quando lui aveva organizzato due finte scelte [VIDEO]. In tale occasione, sia Claudia che Giulia si erano arrabbiate ma la giovane laziale aveva subito anche un altro affronto quando lui aveva deciso di ballare con la modella torinese. L'incontro avvenuto lo scorso 12 gennaio è servito per chiarire il punto di vista di Claudia, che è stata tranquillizzata dal tronista in merito ai suoi sentimenti. La coppia, che ha trascorso dei piacevoli momenti in spiaggia, si è quindi scambiata un nuovo bacio a dimostrazione di come le parole di Riccardi siano sincere.

Eppure, l'esterna con la Dionigi è stata soltanto una mentre Giulia è stata vista per ben tre volte.

Tre esterne di Lorenzo con Giulia

Secondo quanto riportano le anticipazioni di Uomini e donne, Lorenzo ha visto tre volte Giulia per parlare con lei della finta scelta (che l'aveva mandata su tutte le furie). I primi due incontri sono avvenuti a Roma, poco dopo la precedente registrazione, mentre il terzo ha avuto luogo a Torino. È stato il tronista ad organizzare una sorpresa per la Cavaglià e a raggiungerla a casa, dove la coppia ha avuto modo di chiacchierare serenamente. Lei ha parlato della sua famiglia benestante, citando anche qualche ricordo di quando era bambina, dopodiché è arrivato il momento di un bacio di commiato. In studio, dopo avere visto il video, Lorenzo ha voluto sottolineare che le prime due esterne sono state di poco conto e quindi ha invitato Claudia a non giungere a conclusioni troppo affrettate. Il tronista ha anche sottolineato di essere molto confuso e, almeno al momento della scorsa registrazione, di non sapere quale ragazza scegliere.

Un punto di vista che non sembra rispecchiare quanto vede in televisione il pubblico di Uomini e donne: sebbene molti fan non credano alle intenzioni sincere di Giulia, la grande maggioranza pensa che alla fine sarà lei la scelta del tronista, a conferma di un interesse evidenziato fin dalle prime puntate.