Annuncio

Annuncio

Nelle puntate di 'Un posto al sole' che vanno da lunedì 14 fino a venerdì 18 gennaio [VIDEO], l'attenzione principale viene posta intorno a una decisione importante nella vita di Serena. Quest'ultima, a seguito della morte del padre, ha dovuto fare i conti con la falsità dei cugini pronti a plagiare la donna per prendersi la maggior parte dell'eredità lasciata da Gigi Del Colle. La Cirillo non ha seguito il consiglio del marito Filippo che ha cercato di mettere in guardia la consorte rispetto al comportamento dei parenti, ma si è resa conto della situazione grazie alle rivelazioni del cameriere Spartaco.

Le anticipazioni svelano che Serena, dopo una serie di tentennamenti, decide di sottoporsi al test del Dna per dimostrare di essere la figlia di Gigi Del Colle. Il riconoscimento della paternità permetterebbe alla donna di prendere la giusta eredità in quanto figlia naturale dell'artista scomparso.

Advertisement

La situazione economica della famiglia Sartori ha subito un momento di stallo dopo gli investimenti sbagliati da parte di Filippo che, però, è riuscito a superare la difficile vicenda che ha visto coinvolto il figlio di Roberto.

Roberto ottiene la fiducia di Valerio e viene confermato come direttore generale delle 'Viscardi'

Roberto Ferri, dal canto suo, riesce a conquistarsi la fiducia di Valerio come direttore generale delle imprese Viscardi dando inizio a un nuovo cammino che vede l'arrivo di Alberto. Quest'ultimo ottiene la possibilità grazie all'amico di poter tornare a lavorare ai Cantieri che hanno un legame speciale con la famiglia dell'avvocato. Guido, invece, non vuole aspettare altro tempo prima di incontrare Mariella e decide di correre dalla donna amata, ma Altieri vede il comandante in compagnia dell'ex moglie: questo retroscena complica la situazione.

Advertisement

I migliori video del giorno

Michele alle prese con la preoccupazione per il video social, Rossella lascia Patrizio

Intanto, il video messo in rete dai ragazzi della scuola mette in dubbio il prosieguo del lavoro alla radio del giornalista Michele Saviani (Alberto Rossi). Patrizio torna a Napoli in quanto desidera stare per qualche giorno al fianco di Rossella, ma non sospetta che questa possa lasciarlo. La figlia di Silvia, dopo un momento di riflessione, si dimostra intenzionata a mettere una fine alla storia con il componente della famiglia Giordano [VIDEO]. Giulia, invece, capisce i problemi di Adele che preferisce il silenzio rispetto alla verità, mentre Franco ha un infortunio sulla neve.