Annuncio

Annuncio

Inserito dal The New York Times nell'elenco dei "1000 migliori film di sempre", il film Apollo 13 domani sabato 12 gennaio sarà trasmesso in tv da Iris alle 21:00 e in streaming da Mediaset Play. Uscita nelle sale cinematografiche statunitensi nel 1995, questa pellicola è diretta da Ron Howard e si compone di un cast d'eccellenza nel quale figura anche il pluripremiato Premio Oscar Tom Hanks. Allo stesso lungometraggio, nel 1996, vennero assegnati due Oscar per il Miglior Montaggio, curato da Mike Hill e Daniel P.

Leggi anche Anticipazioni Una Vita: la secondogenita di Ursula ha ucciso il patrigno

Hanley, e per il Migliore Sonoro.

Sinossi del film 'Apollo 13'

In apertura del film viene mostrato lo storico allunaggio dell'Apollo 11, avvenuto il 20 luglio 1969.

Advertisement

Fred Haise e Jim Lovell erano coinvolti nella missione in qualità di equipaggio di riserva e per la missione Apollo 13 lo staff della NASA [VIDEO] decise proprio di promuovere Lovell come comandante. Il lancio della navicella avviene l'11 aprile 1970 da Cape Kennedy, ma ben presto qualcosa comincia ad andare storto.

Pochissimi giorni dopo il lancio, infatti, un'improvvisa esplosione dei serbatoi d'ossigeno va a danneggiare in modo grave la navicella; oltre a rendere impossibile l'allunaggio, quest'episodio compromette anche il rientro sulla Terra dell'equipaggio e mette in pericolo la vita dei suoi componenti.

La navicella riuscirà a rientrare nell'atmosfera? Gli astronauti torneranno a casa sani e salvi? Le risposte a queste domande saranno offerte dalla visione del film nella prima serata di sabato 12 gennaio, su Iris e su Mediaset Play.

Advertisement

Il cast del film: attori e personaggi

Per un film ambientato nello spazio e diretto da Ron Howard non poteva che esserci un cast stellare. La parte del comandante Jim Lovell è interpretata da Tom Hanks, quella di Fred Haise da Bill Paxton e quella di Jack Swigert da Kevin Bacon. L'attore Gary Sinise, invece, interpreta il ruolo di Ken Mattingly, un altro componente della missione che viene lasciato a terra per un caso di morbillo [VIDEO], ma che sarà molto importante nel corso del film.

I panni del direttore di volo Gene Kranz sono vestiti da Ed Harris, quelli di Marilyn Lovell da Kathleen Quinlan e quelli di Mary Heise dall'attrice Tracy Reiner. Nel cast inoltre sono accreditati molti altri attori tra i quali Max Elliott Slade, Christian Clemenson e Clint Howard, fratello minore del regista Ron. La pellicola è stata girata negli stati della Florida, del Texas e della California tra l'estate e l'inverno del 1994.