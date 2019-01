Annuncio

Nuovo appuntamento con la nostra rubrica dedicata agli ascolti della giornata di ieri, sabato 19 gennaio 2019, caratterizzata in prime time dalla seconda puntata di C'è posta per te, il fortunato people show di Maria De Filippi, che la scorsa settimana ah debuttato con una media di quasi 6 milioni di spettatori e il 30% di share. Su Raiuno, invece, è andata in onda la prima puntata della seconda edizione di Ora o mai più [VIDEO], il talent show con protagoniste le 'vecchie glorie' della musica italiana, rivelazione degli ascolti della passata stagione televisiva.

C'è posta per te vince la gara degli ascolti di sabato 19 gennaio

Il verdetto auditel della giornata di ieri 19 gennaio, ha stabilito che C'è posta per te ha mantenuto la sua leadership indiscussa sul pubblico della tv generalista, portandosi a casa la seconda vittoria stagionale.

Il people show di Maria De Filippi non conosce rivali e anche questa settimana ha conquistato l'attenzione di oltre 5.1 milioni di spettatori arrivando a toccare la soglia del 27.40%.

Seppur in leggero calo rispetto alla scorsa settimana, la De Filippi ha registrato picchi di oltre sei milioni di spettatori durante la messa in onda con uno share che è volato fin oltre la soglia del 35%.

Tra le storie raccontate in questa seconda puntata del people show della De Filippi, ha colpito maggiormente la storia di Denise, la ragazza lesbica che ha chiesto aiuto a C'è posta per te dopo essere stata rifiutata dalla sua famiglia. Denise, in lacrime, ha chiesto ai familiari di accettare la sua scelta, comunicando loro che a breve si sarebbe sposata con la sua fidanzata Deborah. Una storia molto forte, che ha infiammato anche il popolo social della trasmissione di Canale 5: anche ieri, infatti, l'hashtag ufficiale di C'è posta per te [VIDEO] ha raggiunto le prime posizioni della classifica dei trend topic su Twitter.

Debutto fiacco per Ora o mai più di Amadeus

Per quanto riguarda, invece, il debutto di Ora o mai più condotto da Amadeus su Raiuno, la prima puntata di ieri sera ha registrato una media di 3.5 milioni di spettatori, fermandosi al 18.50% di share. Numeri che sono in calo se confrontati con quelli del debutto della prima edizione, che sfiorò la soglia dei 5 milioni di spettatori, con quasi il 25% di share. Va detto, però, che la prima edizione dello show venne trasmessa in primavera inoltrata, adesso invece ad Amadeus è toccata la difficile sfida del sabato sera contro la 'corazzata' De Filippi.