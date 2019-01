Annuncio

Puntuali come sempre arrivano gli ascolti della giornata di ieri, giovedì 24 gennaio, caratterizzata in prime time dalla messa in onda della prima puntata de L'Isola dei Famosi 2019 con Alessia Marcuzzi, la quale ha dovuto fare i conti con la collaudata fiction Che Dio ci aiuti 5 con protagonista Elena Sofia Ricci nei panni di suor Angela. Ad avere la meglio è stata proprio la suora della fiction Rai, la quale ha messo KO il ritorno del reality show Mediaset. [VIDEO]

Esordio flop per L'Isola dei famosi: gli ascolti del debutto di ieri sera

Nel dettaglio, infatti, la prima puntata de L'Isola dei famosi 2019 ha registrato un ascolto disastroso di appena 3 milioni di spettatori, ottenendo uno share del 18.27%.

Si tratta del peggior risultato di sempre per il debutto del reality show da quando va in onda su Canale 5.

Lo scorso anno, per esempio, la prima puntata dell'Isola aveva ottenuto un ascolto netto di oltre quattro milioni e mezzo di spettatori arrivando a toccare la soglia del 25% di share.

Un risultato flop che potrebbe essere dovuto [VIDEO] anche al cambio di programmazione del reality: da quest'anno, infatti, Mediaset ha deciso di trasmettere l'Isola non più di lunedì (per lasciare spazio alla messa in onda dello show Adrian) bensì di giovedì sera, dove su Raiuno c'è la fortunatissima fiction Che Dio ci aiuti 5.

Un periodo decisamente poco fortunato dal punto di vista degli ascolti per Mediaset, reduce anche dal flop della seconda puntata di Adrian che ha ottenuto un ascolto di appena tre milioni e mezzo di spettatori, nonostante il grande sforzo produttivo e dopo la debacle de La dottoressa Giò con Barbara D'Urso, crollata sotto il muro dei due milioni e mezzo di spettatori.

La gara auditel viene vinta da Che Dio ci aiuti 5 con il 22% di share

Seppur in calo, la gara degli ascolti di ieri 24 gennaio è stata ampiamente vinta dalla fiction Che Dio ci aiuti 5 che su Raiuno ha ottenuto un ascolto netto di oltre 5.2 milioni di spettatori, arrivando al 22% di share.

Rispetto alle scorse settimane, la serie tv con Elena Sofia Ricci ha perso circa mezzo milione di spettatori, ma continua ad essere uno dei prodotti più seguiti di questa stagione televisiva.

In daytime, invece, Pomeriggio 5 continua ad avere la meglio sugli ascolti de La vita in diretta. Il programma di Barbara D'Urso, nella puntata di ieri ha conquistato l'attenzione di oltre 2.2 milioni di spettatori contro i quasi 2 milioni che hanno seguito il programma di Raiuno.