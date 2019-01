Annuncio

Ieri sera, 13 gennaio, spazio alla partita Napoli-Sassuolo, andata in onda su Rai Uno, valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia. Grande attesa [VIDEO], invece, su Canale 5 per la prima puntata de La Dottoressa Giò, la fiction andata in onda dopo anni di stop. Su Rai Due, poi, è stato dato spazio alle repliche de La Porta Rossa, la fiction di successo con Lino Guanciale e Gabriella Pession.

Ascolti tv 13 gennaio: tutti i risultati

La partita Napoli-Sassuolo, come previsto, ha ottenuto degli ottimi dati d’ascolto con uno share pari a 14,1% e una media di 3.534.000 spettatori.

La Porta Rossa su Rai Due è stato visto da 1.606.000 telespettatori con uno share del 6,6%. Share del 6% su Rai Tre per il film Il Divo con Tony Servillo. La Dottoressa Giò, attesissima in questo 2019, ha ottenuto il 12,6% di share con una media di 3.046.000 spettatori.

Bene anche il film Hercules – La Leggenda ha inizio, in prima serata su Italia Uno con uno share del 7,5%. Su Rete 4 il film Inside Man ha ottenuto uno share pari al 5%. Per quanto riguarda il canale La7, Non è l’arena ha conquistato il 9,2% di share.

Ottimi ascolti per la Dottoressa Giò con Barbara D'Urso

La fiction La Dottoressa Giò è tornata ad appassionare molti telespettatori. La fiction, infatti, è andata in onda per la prima volta il 23 novembre 1995. Dato il grande successo, poi, sono state programmate altre due stagioni che sono andate in onda nel 1997 e nel 1998. Ieri è andata in onda la terza stagione, ambientata due anni dopo la fine della seconda. Giorgia Basile, questo il nome della protagonista femminile interpretata da Barbara D’Urso, è tornata a lavorare in ospedale dopo essere stata assente per il processo.

Stavolta la dottoressa vorrà istituire un centro antiviolenza all’interno dell'ospedale, ma sarà ostacolata dal nemico interpretato da Christopher Lambert. Per quanto riguarda i dati d’ascolto, il primo episodio della Dottoressa Giò ha registrato il 12,52% di share con una media di 3.224.000 spettatori. Il secondo episodio, invece, ha registrato il 12,74% di share con una media di 2.912.000 spettatori. La conduttrice di Pomeriggio 5 e Domenica Live sarà soddisfatta dei risultati d'ascolto del primo appuntamento? Un anno davvero importante per lei dal punto di vista lavorativo, visto che le sarà affidata anche la conduzione del Grande Fratello e un nuovo programma di intrattenimento di cui, però, non si conosce ancora il nome.