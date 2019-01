Annuncio

Alcuni mesi fa si parlò con insistenza del possibile epilogo del connubio artistico tra Paolo Bonolis [VIDEO] e Luca Laurenti. Voci in libertà nate dopo l’intervista concessa dal conduttore televisivo a Maurizio Costanzo nel corso della quale non aveva riservato alcun passaggio al poliedrico artista. Illazioni che avevano trovato terreno fertile dopo aver visto il cinquantasettenne romano presentare Scherzi a parte senza l’inseparabile ‘spalla’ televisiva. Fine di un’amicizia? In seguito è stato lo stesso Bonolis a far chiarezza sulla questione.

“Non ho mai litigato con Luca”. Con la consueta ironia l’ex direttore artistico di Sanremo ha precisato che con Laurenti non litiga mai perché non sempre lo comprende e che potrebbe equivocare una sua battuta.

Caso chiuso e coppia che si è puntualmente ricomposta ad Avanti un altro con Bonolis che ha difeso a spada tratta l’amico nel corso della puntata del nove gennaio richiamando all’ordine Daniel Nilsson.

Il connubio artistico si è ricomposto ad Avanti un altro

Con l’inizio del nuovo anno la coppia Bonolis-Laurenti è tornata protagonista del pre serale di Canale 5 con la nuova edizione di Avanti un altro [VIDEO]. L’affiatato duo si è subito reso protagonista di gag esilaranti con il ‘maestro’ che ha rilanciato il suo tormentone “Ricordati che devi morire”. Tra imitazioni e doppi sensi i due protagonisti si sono ripresi immediatamente la scena ponendo fine alle voci di possibili screzi circolate con insistenza nei mesi scorsi. A conferma del solido legame l’inaspettata reazione di Paolo Bonolis nel corso della puntata del nove gennaio.

Nello specifico Laurenti stava rivolgendo una domanda ad un concorrente sul tema della “tromba”. “Per suonare la tromba non basta soffiare ma è fondamentale spernacchiare con le labbra o..."

Daniel Nilsson ride di Laurenti e Bonolis lo richiama

L’istrionico artista è andato in tilt sulla frase “arrotolare la lingua” e il ‘Bonus’ di Avanti un altro è scoppiato a ridere. Immediata la reazione del conduttore televisivo che, inaspettatamente, si è alzato e si è avvicinato a Daniel Nilsson e gli ha rifilato uno schiaffo. “Questo è l’amico mio: ridi di tuo fratello, di tua sorella e stai al posto tuo”. La reazione del presentatore televisivo ha fatto il giro del web ed il filmato è diventato immediatamente virale. Il valletto ha incassato il severo monito di Bonolis ed ha chiesto scusa per l'uscita estemporanea nei confronti di Luca Laurenti.