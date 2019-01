Annuncio

Prosegue dal 13 al 19 gennaio la programmazione della soap Beautiful che va in onda su Canale 5 con orario di inizio fissato alle 13:40. Vedremo Bill cambiare versione parlando con l'investigatore Sanchez, costringendolo così a riconsiderare l'intera vicenda.

Anticipazioni di Beautiful del 13 gennaio, domenica

Poco a poco, durante la puntata domenicale di Beautiful, Liam si riprende dal grave trauma cranico e comincia a ricordare molte cose. In questo momento non facile, Hope si riavvicina a lui e confessa di amarlo ancora.

L'uomo si mostra stupito e comincia a guardare la donna con occhi nuovi. Non è certo insensibile al suo fascino.

14 gennaio, la confessione di Liam

In questo episodio di Beautiful vedremo Liam, spinto da un rimorso insopportabile, recarsi da Bill nel nosocomio.

Qui, incredibilmente, gli confessa di avere aperto il fuoco lui stesso contro di lui. Quest'ultimo non crede alle proprie orecchie e chiede come abbia potuto compiere un gesto così scellerato.

15 gennaio, martedì: Hope ama Liam

Anche la bella Hope accorre al capezzale del sofferente Bill e curiosamente accusa l'uomo di avere in un certo senso causato da sé l'antipatia che ha portato Liam a premere il grilletto. In sostanza prende le difese di chi ha sparato. Bill è esterrefatto, perché ancora non sa che Hope è di nuovo innamorata di Liam, il bel tenebroso della fiction Beautiful.

16 gennaio, il ragionamento di Bill

Dal momento che hanno colpito Bill da dietro, oggettivamente l'uomo non ha alcun elemento per sospettare di qualcuno in particolare. Di tutto questo Sanchez, il detective di Beautiful, deve tenere conto nelle sue indagini.

Sanchez però in questa puntata appare un po' confuso e prende tempo.

17, giovedì: Ridge è pessimista

In carcere, intanto, Ridge appare quasi rassegnato a ricevere brutte notizie. Carter cerca di dargli speranza, ma ormai l'uomo teme il peggio, pur sapendo perfettamente di non essere responsabile dell'aggressione a Bill.

Anticipazioni del 18 gennaio, Ridge torna libero

Alla fine la verità emerge e Ridge esce dal carcere. Tutti i suoi cari gli faranno festa tranne Hope, che ha vissuto un'appassionata notte d'amore con Liam. Ridge è stupito dalla sua assenza in un momento tanto particolare della sua vita. Ad esultare per la ritrovata libertà dell'uomo è soprattutto Brooke, che fin dall'inizio si era battuta a suo favore.

19 gennaio, sabato: i tormenti di Steffy

Stranamente però in molti nutrono ancora dei dubbi sul ruolo di Ridge [VIDEO] nel ferimento di Bill. Nel frattempo Steffy comincia a intuire che Liam si sta lentamente allontanando da lei e si chiede cosa può fare per riconquistare l'amato. Liam è ormai coinvolto profondamente in una nuova storia sentimentale con la fascinosa Hope e questa novità porterà presto nuovi problemi negli equilibri delle varie coppie di Beautiful.