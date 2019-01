Annuncio

Le anticipazioni della soap ‘Beautiful‘, riferite agli episodi in onda da domenica 20 gennaio al 27 gennaio, svelano il ritorno di Taylor, la ex moglie di Ridge e storica rivale di Brooke Logan. La psichiatra è molto cambiata e non è più la donna forte e combattiva di una volta. I sensi di colpa e i fantasmi del passato non fanno che divorarla, così come la mancanza assoluta di affetti nella sua vita lontano da Los Angeles. Fragile e senza punti di riferimento, Taylor sarà completamente in balia di se stessa, ricadendo presto negli antichi vizi.

Il ritorno di Taylor in Beautiful darà la soluzione al giallo sul tentato omicidio di Bill Spencer, dando il via ad una intricata storyline che coinvolgerà Ridge, Brooke, Steffy e lo Spencer.

Beautiful anticipazioni dal 20 al 27 gennaio: il ricatto di Bill Spencer

Le anticipazioni settimanali di Beautiful [VIDEO]si aprono con la rabbia di Steffy, che metterà alle strette Hope. La giovane vuole sapere cosa c'è tra lei e Liam. Intanto Bill pensa bene di ricattare Liam: non lo denuncerà a patto che gli lasci campo libero con Steffy. Aumentando la pressione, Bill spingerà il figlio tra le braccia di Hope, che di certo non si tirerà indietro. Finalmente il magnate tornerà a casa e inizierà a riprendere in mano la sua vita, manipolando chiunque intralci i suoi loschi piani. Intanto Steffy viene a sapere che l'ormai ex marito ha confessato di aver sparato a Bill, come reagirà?

Anticipazioni Beautiful: il segreto di Taylor

Colpo di scena nella puntata di Beautiful [VIDEO] in onda giovedì 24 gennaio: Taylor torna a Los Angeles.

La psichiatra si precipita da Bill accusandolo di essere l'unico responsabile della fine del matrimonio tra Steffy e Liam. L'ex moglie di Ridge, con pistola alla mano, confesserà allo Spencer di essere stata lei a sparare quella maledetta notte. Intanto Steffy cerca inutilmente di riavvicinarsi a Liam, con il pretesto di aiutarlo a ricordare i momenti successivi all'incidente che gli ha provocato la commozione celebrale. La notizia del ritorno di Taylor si diffonde a macchia d'olio e arriva alle orecchie di Brooke e Ridge, che non ne sono affatto contenti. Nella puntata di sabato, Bill riuscirà a far ragionare la Hayes, che abbasserà l'arma. In quel preciso istante, il magnate si renderà conto che Liam è innocente e dunque non potrà portare avanti il suo ricatto per arrivare a Steffy. Lo Spencer rischia davvero di mandare a monte il piano per sposare la bella Forrester? Lo sapremo nel corso dei prossimi episodi di Beautiful in onda su Canale 5.