Annuncio

Annuncio

Domani, domenica 20 gennaio, andrà in onda una nuova puntata di Beautiful. La trama di questo episodio si soffermerà sulla decisione di Bill Spencer di non denunciare il figlio Liam, il quale gli ha confessato di essersi ricordato di essere stato lui a sparargli. Tuttavia l'imprenditore, in cambio del suo silenzio, pretenderà dal ragazzo di rinunciare alla moglie Steffy. Quest'ultima, intanto, spingerà Hope a confessare i suoi reali sentimenti per Liam.

Bill ricatta Liam: nessuna denuncia se rinuncerà a Steffy

Nell'episodio di Beautiful che verrà trasmesso domani, 20 gennaio, Bill Spencer tornerà ad essere un uomo malvagio e senza scrupoli.

L'editore, infatti, dopo essere stato sparato alle spalle - molto probabilmente da Liam - rivelerà al figlio di non avere alcuna intenzione di denunciarlo alla polizia. Il prezzo da pagare, però, sarà molto alto: il giovane, infatti, dovrà allontanarsi dalla moglie Steffy, lasciando campo libero al padre.

Advertisement

In effetti, negli ultimi tempi la coppia sta attraversando una fase di crisi, con Liam che si sta avvicinando sempre di più a Hope. Per sapere se il ragazzo cederà al ricatto del genitore, dovremo attendere le prossime puntate della soap statunitense.

Intanto, come anticipato in precedenza, il rapporto tra Hope e Liam continuerà a consolidarsi. La figlia di Brooke, dopo aver assicurato alla sorellastra Steffy che non avrebbe ostacolato il suo rapporto con il marito, in realtà non ha mantenuto la promessa [VIDEO], avvicinandosi "pericolosamente" allo Spencer junior.

Steffy costringe Hope a confessare i suoi reali sentimenti per Liam

Nelle puntate precedenti, Hope non ha potuto fare a meno di rivelare a Liam i sentimenti che nutre per lui. Approfittando anche del momento di debolezza e confusione che stava attraversando il ragazzo, i due si sono avvicinati sempre di più, arrivando anche a trascorrere una notte insieme, durante la quale si sono scambiati dei baci appassionati.

Advertisement

I migliori video del giorno

Steffy, dal canto suo, è diventata sempre più sospettosa [VIDEO]. E così, durante l'episodio del 20 gennaio, avrà un confronto diretto con la sorellastra, durante il quale la spingerà a confessare la verità in merito ai sentimenti che prova per suo marito. La Logan, messa alle strette, rivelerà di essere innamorata di Liam.

Nel frattempo andranno avanti le indagini per risalire all'identità di colui che ha attentato alla vita di Bill. La lista dei sospettati è piuttosto lunga, ma pare che il detective Sanchez sia entrato in possesso di prove schiaccianti che potrebbero portare finalmente a galla la verità.