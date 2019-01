Advertisement

Ieri, domenica 6 gennaio, è tornato in onda Beautiful. Le anticipazioni dei prossimi giorni sono molto avvincenti. Domani, 8 gennaio, Brooke raggiungerà Hope e Steffy per comunicare loro quello che è accaduto a Ridge: l'uomo è stato arrestato [VIDEO] dopo che Bill lo ha accusato di tentato omicidio. Steffy, allora, deciderà di raggiungere Bill in ospedale per chiedergli spiegazioni in merito. In quella circostanza, lo Spencer si renderà protagonista di un subdolo ricatto: chiederà a Steffy di sposarlo ed in cambio lui scagionerà suo padre.

Anticipazioni 8 gennaio: il subdolo ricatto di Bill a Steffy

Bill Spencer si è svegliato dal coma e ha fatto una rivelazione sconcertante: secondo la sua versione dei fatti, a premere il grilletto sarebbe stato Ridge Forrester, il quale si sarebbe voluto vendicare di quello che ha fatto a sua figlia.

Dopo tali dichiarazioni, Ridge è stato condotto in commissariato in stato d'arresto. La notizia ha, naturalmente, sconvolto tutti, soprattutto Brooke che, secondo le anticipazioni, [VIDEO] raggiungerà Hope e Steffy per informarle della tragica notizia.

Le due ragazze si riveleranno assolutamente sconvolte al punto che Steffy deciderà di raggiungere Spencer in ospedale per avere spiegazioni. L'uomo, però, mostrerà tutto il suo lato subdolo e, anche in stato di confusione, ricatterà la giovane ragazza. Bill chiederà, nuovamente, a Steffy di sposarlo e, in cambio, farà scagionare Ridge.

A quanto pare, dunque, il Forrester non è stato il vero colpevole. Bill ha organizzato tutta questa messa in scena solo per tentare l'estremo riavvicinamento a sua figlia Steffy. Ad ogni modo, cosa risponderà la ragazza? Si piegherà al ricatto per salvare il padre oppure no?

Hope si scusa con Steffy e prova a rassicurarla

Nel frattempo, però, in commissariato le cose vanno per le lunghe anche se non ci sono abbastanza prove per confermare lo stato di fermo di Ridge: l'uomo potrebbe essere rilasciato su cauzione.

Tra Hope e Liam, intanto, le cose sono sempre più complicate. I due si stanno avvicinando pericolosamente e la ragazza sembra pronta a riconquistare il suo vecchio amore, approfittando dei problemi tra lui e Steffy. Nonostante l'apparenza, però, Hope chiederà scusa a Steffy di aver rivelato a Liam della proposta di matrimonio che le ha fatto Bill poco prima di essere sparato e cercherà di rassicurarla dicendole di non volersi mettere in mezzo tra lei e Liam. Sarà davvero così?