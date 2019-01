Advertisement

La soap opera 'Beautiful' dimostra la sua capacità di appassionare milioni di telespettatori italiani riservando sempre nuove sorprese. La situazione legata al personaggio di Ridge è finita al centro delle attenzioni della fiction: il detective Sanchez ha valutato ogni ipotesi, al termine della quale ha ritenuto il Forrester il reale responsabile della vicenda. Le anticipazioni degli appuntamenti che vanno da lunedì 7 a sabato 12 gennaio fanno notare che la posizione dell'accusato si aggrava e ne consegue l'arresto dell'uomo [VIDEO] che vuole trovare delle prove per dimostrare la sua innocenza.

Nel frattempo nasce un diverbio tra Steffy e Hope poiché la prima non comprende il comportamento della giovane donna che si è divertita a fare la spia raccontando una scomoda verità a Liam (Scott Clifton).

La figlia di Ridge (Thorsten Kaye) ritiene che lo strano atteggiamento di Hope sia giustificato dal fatto che non ha mai smesso di amare Liam, ma ottiene delle rassicurazioni. Hope confessa a Steffy (Jacqueline Maclnnes Wood) di non essere interessata al suo uomo e si scusa con la donna per aver raccontato al marito della proposta ricevuta da Bill (Don Diamont).

Carter presenta la richiesta di libertà su cauzione di Ridge Forrester

Nel frattempo nell'azienda di proprietà dei Forrester si inizia a discutere sulle conseguenze derivanti dalle accuse mosse nei confronti di Ridge. Carter si dimostra pronta a fare la richiesta di libertà su cauzione alla centrale della polizia in quanto non ci sono le prove riguardo alla colpevolezza del Forrester. Carter vuole impedire che Ridge passi i suoi giorni in carcere senza delle prove sufficienti che dimostra il suo legame con la vicenda, mentre potrebbe esserci un riavvicinamento tra Liam e Steffy.

Liam capisce chi possa aver premuto il grilletto contro il padre

Hope, dal canto suo deve fare i conti con i sensi di colpa dopo aver creato ulteriori problemi nella storia di Liam e Steffy: decide di trovare un modo per farsi perdonare dalla figlia di Ridge. Liam viene spinto da Hope a dare una seconda possibilità alla consorte e il figlio di Bill decide di recarsi a casa di Steffy ma prima di arrivare dalla moglie, sbatte la testa contro un ramo. Il giovane Spencer dopo essersi fatto male, comincia a pensare alle parole di Hope dalla quale è venuta a sapere della proposta fatta da Bill a Steffy. Infine Liam ha un incontro con il padre convalescente [VIDEO] e capisce quale persona possa aver premuto il grilletto contro Bill.